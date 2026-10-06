Talenti Poseidon 1958 in prova con Milan e Napoli

La US Poseidon 1958 continua a raccogliere i frutti del proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio di Capaccio Paestum. Nel corso dell’ultimo fine settimana, due tesserati della società pestana sono stati protagonisti di prestigiosi stage di valutazione con i settori giovanili di Milan e Napoli, confermando la bontà del percorso tecnico intrapreso dal club campano.

Mariagiulia Greco in vetrina con il Milan

Domenica 4 ottobre 2026, la giovane Mariagiulia Greco, classe 2014, ha preso parte a un allenamento di verifica organizzata dal club rossonero. La calciatrice ha evidenziato le doti tecniche che in questi mesi hanno catturato l’interesse di diverse squadre professionistiche. La giovane promessa risulta infatti seguita e opzionata da più club, testimoniando un processo di maturazione costante che gratifica gli sforzi della scuola calcio della Poseidon.

L’esperienza di Francesco Mondelli con il Napoli

Lunedì 5 ottobre è stata la volta di Francesco Mondelli, classe 2015, sceso in campo per un test tecnico con la maglia azzurra del Napoli. Ad accompagnare il giovane atleta durante la sessione è stato il direttore generale della società, Dario Petraglia, a testimonianza dell’attenzione e del supporto che la dirigenza riserva a ogni fase della crescita dei tesserati.

Strategia e programmazione per il futuro della Poseidon

I riscontri positivi registrati rappresentano un ulteriore stimolo per la dirigenza, impegnata a consolidare il proprio ruolo di primo piano nel panorama calcistico giovanile locale. Il piano di sviluppo del club si fonda sul lavoro quotidiano sul campo e sulla sinergia con professionisti del settore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Luigi Caffarelli per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso la società. Riconoscimenti importanti sono stati espressi anche per l’operato del direttore del settore giovanile Francesco Pecora, che a pochi mesi dal suo insediamento sta contribuendo in modo significativo agli obiettivi di crescita dell’intero vivaio. La Poseidon guarda avanti con l’ambizione di rafforzare la propria funzione di punto di riferimento sportivo e formativo per l’intera comunità cilentana.