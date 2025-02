Tac coronarica all’ospedale di Vallo della Lucania: parla il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza | VIDEO

Il sindaco di Laurito, nonché consigliere provinciale e presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza, ha espresso la propria posizione riguardo l’attivazione della TAC coronarica presso l’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Speranza ha ribadito l’importanza di questa tecnologia diagnostica per la salute dei cittadini del territorio.

L’importanza della TAC coronarica per la prevenzione

“Ci battiamo per l’attivazione della TAC coronarica presso l’Ospedale San Luca, sia sfruttando le attrezzature già presenti, sia investendo in nuove strumentazioni. Questo è un passaggio fondamentale per garantire la qualità del servizio sanitario nella nostra area”, ha dichiarato Speranza. Il primo cittadino ha sottolineato come la presenza di questa apparecchiatura consentirebbe l’avvio di una delle più importanti campagne di prevenzione dell’infarto del miocardio, una delle principali cause di morte improvvisa tra gli adulti.

Inoltre, il sindaco ha evidenziato la necessità di rendere questa diagnosi accessibile a tutti, specialmente a coloro che, per difficoltà economiche o logistiche, non possono spostarsi per effettuare l’esame in altre strutture, dove il costo è spesso elevato.

L’impegno dell’ASL Salerno

Speranza ha inoltre riferito di aver ricevuto un riscontro dal dott. Andrea Manto, Direttore del Reparto di Diagnostica per Immagini dell’ASL Salerno. “Il dott. Manto ha chiarito che, al momento, la TAC coronarica non può essere effettuata con la strumentazione attuale dell’Ospedale San Luca. Tuttavia, l’ASL si è impegnata per il 2025 a implementare questo servizio anche presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania”, ha spiegato il sindaco.

Attualmente, questa diagnostica è disponibile presso l’ospedale di Eboli, mentre a Vallo della Lucania si eseguono esami di cardio-RM, un metodo meno avanzato. Sono già state calendarizzate le sedute per il mese di marzo 2025, accessibili tramite la medicina di base.