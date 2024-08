Svolta per Rizzico: a settembre al via i lavori sulla Pisciottana

Potrebbero iniziare il prossimo settembre i lavori che porteranno finalmente alla riapertura della strada di Rizzico che collega Ascea e Pisciotta. Il condizionale è d’obbligo visti i ritardi decennali e gli intoppi che si sono registrati nel corso degli anni. In questi giorni, però, sono stati avviati interventi di pulizia della zona che dovrà essere interessata dai lavori, propedeutici proprio all’installazione del cantiere che dovrebbe partire il prossimo settembre.

Pisciottana: una strada che attende interventi da trent’anni

Sulla Pisciottana incombe una frana che ha creato non pochi problemi fino a determinare la chiusura dell’arteria di collegamento tra Ascea e Pisciotta Capoluogo.

Nel 2023 l’annuncio dello sblocco dell’iter procedurale e l’avvio dei lavori che però, per una serie di problematiche, sono ulteriormente slittati. Previsto un finanziamento complessivo superiore a 20 milioni di euro.

Lungo la ex Statale 447, per superare il tratto di frana attraverso la realizzazione di un bypass capace di superare il tratto in cui insistono problemi, verranno completati quattro viadotti mentre uno verrà realizzato ex novo. Prevista, inoltre, anche una galleria.

Settembre potrebbe essere il mese della svolta per un intervento atteso da 30 anni.