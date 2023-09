Frana di Rizzico: concluso l’iter per l’aggiudicazione dei lavori

È stata finalmente annunciata l’aggiudicazione della gara per la risoluzione della frana ultradecennale che ha afflitto la zona di Rizzico, tra i comuni di Ascea e Pisciotta. La Provincia ha confermato l’efficacia dell’aggiudicazione all’associazione temporanea di imprese (Ati) classificatasi al secondo posto nella graduatoria della gara, precedentemente svolta nei mesi scorsi. L’Ati è composta da “Comes srl” (capogruppo mandataria), “Di Maio geometra Francesco srl” (mandante), “Egel srl” (mandante), “Unyon Consorzio stabile scarl” (mandante), con la partecipazione di “Dmv Costruzioni Generali srl” come consorziata esecutrice.

Scorrimento della graduatoria

In precedenza, l’Ati aveva contestato la decisione Provincia mettendo in evidenza che il Raggruppamento che aveva ottenuto il primo posto non aveva i requisiti richiesti dal bando, risultando così ineleggibile per il progetto. Questa circostanza ha portato Palazzo Sant’Agostino a prendere la decisione di scorrere la graduatoria, aprendo la strada all’Ati per l’aggiudicazione.

Un passo cruciale per la viabilità locale

Questo passo rappresenta un traguardo significativo nella risoluzione di una problematica che ha afflitto la viabilità delle due aree costiere per quasi quarant’anni. L’obiettivo ora è far iniziare i lavori entro la fine del 2023. L’importo del finanziamento stanziato per il ripristino e il completamento della variante lungo la ex Statale 447 di Palinuro, necessario per superare il tratto interessato dalla frana tra Ascea e Pisciotta, ammonta a 20,5 milioni di euro.

Gli ultimi adempimenti

Per procedere con l’appalto integrato della gara, è stato cruciale aggiornare il progetto definitivo in conformità alle attuali norme tecniche sulle costruzioni. Questo adeguamento ha riguardato principalmente le opere di completamento, tra cui i viadotti esistenti, e le strutture di nuova realizzazione come la galleria “Difesa” e il viadotto “Fiumicello”.

Il tracciato stradale soggetto all’intervento si estende per 3,5 chilometri e comprende quattro viadotti da completare, un viadotto da costruire ex novo e una galleria.