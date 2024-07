Svelato il cartellone dell’Akropolis Music Area di Agropoli

Ad Agropoli una stagione di grandi eventi sta per partire all’Akropolis Music Area. Nella meravigliosa arena di via Pertini, con una capienza di circa 4000 spettatori, un ricco cartellone di appuntamenti impreziosirà il mese di agosto.

Come ci annuncia il direttore artistico Italo Santoro, si partirà il 4 agosto con lo spettacolo gratuito dei “Villa Per Bene”, il collettivo comico salernitano nato nel 2012 che ha conquistato i palcoscenici nazionali di Canale 5 e Italia 1 con Zelig Circus e Colorado.

Attesissimo, poi, l’appuntamento del 6 agosto con Fabrizio Moro, uno dei cantautori italiani contemporanei più amati dal grande pubblico, vincitore di ben 2 edizioni del festival di Sanremo e reduce da un tour sold out negli stadi italiani.

L’8 agosto sarà nuovamente ingresso libero al dj set con Akropolis Dj: un mix esplosivo dei migliori dj locali che faranno ballare l’arena. Il 13 agosto imperdibile l’appuntamento con il pop raffinato e dall’anima partenopea del cantautore Gigi Finizio. Il 16 agosto ci sarà spazio poi per un viaggio nostalgico nella musica, a partire dagli anni ’80 fino ai 2000, con Rolling From 80’s to 2000. A rendere speciale la serata, un’icona degli anni ’80: Viola Valentino, accompagnata da tanti altri ospiti.

Non saranno dimenticati i più piccoli: il 17 agosto una serata tutta dedicata a loro con Lucilla, la cantante più amata dai bambini. Le sue hit di baby dance registrano numeri di ascolti incredibili e ne fanno una dei personaggi più amati di YouTube da piccoli e grandi. Insieme alla sua musica ci sarà la possibilità di divertirsi anche grazie ad un parco di gonfiabili.

Il 18 agosto, invece, un evento speciale dedicato alla bellezza con l’elezione di Miss Agropoli e un nutrito parterre di ospiti. Il 19 agosto ancora musica con un grande artista a sorpresa. Si proseguirà il 20 agosto con Biagio Izzo, comico napoletano amatissimo dal pubblico nazionale che continua a riscuotere grandi successi sia in TV che in teatro. A concludere il cartellone di appuntamenti, il 30 agosto, in scena un grande classico teatrale: “Miseria e Nobiltà”.



Un’offerta di intrattenimento, dunque, variegata ed attenta ai gusti delle diverse fasce d’età che promette divertimento ed emozioni per tutti e che è in continuo aggiornamento di nuovi eventi che saranno annunciati nelle prossime ore.

Informazioni utili

L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21:30 ed è possibile acquistare i biglietti online su TicketOne.

Infoline: 3286536117 – 3298372116