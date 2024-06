Agropoli, “Arena del mare”: Gigi Finizio e Biagio Izzo all’Akropolis Music Area. Biglietti già in vendita

L’Arena del Mare ad Agropoli si farà. Si chiamerà “Akropolis Music Arena” e sorgerà nell’area mercatale in località Madonna del Carmine, ponendo fine ad incertezze e dubbi che si erano generati negli ultimi mesi riguardo la sua ubicazione. La decisione definitiva è stata annunciata dal presidente del consiglio comunale Franco Di Biasi, il quale ha confermato che, nonostante i problemi burocratici che ritarderanno l’apertura e faranno saltare gran parte del mese di luglio, l’arena sorgerà proprio nell’area mercatale.

Le dichiarazioni contrastanti delle settimane scorse, originate dalle comunicazioni dell’assessore Apicella, avevano creato confusione tra i cittadini. Inizialmente si era parlato di Piazza Mediterraneo, ex piazza mercato, come possibile sede dell’arena. Successivamente, però, l’assessore ha smentito questa notizia, indicando, invece, l’attuale piazza mercato come luogo designato per l’installazione.

L’Akropolis Music Arena si preannuncia, quindi, come il fulcro dell’intrattenimento estivo ad Agropoli, con una programmazione che sarà svelata nelle prossime settimane. Intanto, privati, annunciano già le prime conferme. Tra i primi nomi, due figure di rilievo nel panorama dello spettacolo italiano: il cantautore napoletano Gigi Finizio e l’attore Biagio Izzo.

Gigi Finizio presenta “Storie”

Gigi Finizio, artista con una carriera pluridecennale alle spalle, sarà protagonista il 13 agosto 2024 con il suo nuovo tour “Storie”. Con oltre 40 dischi pubblicati e milioni di copie vendute, Finizio è una vera e propria icona della musica italiana. Le sue tre partecipazioni al Festival di Sanremo e i numerosi concerti sold out testimoniano il suo grande talento e la sua capacità di emozionare il pubblico. Nel tour “Storie”, l’artista proporrà una selezione accurata di brani che hanno segnato la sua carriera, scelti da ogni album realizzato fino ad oggi.

Biagio Izzo in: “Esse o Esse”

Il 20 agosto 2024 sarà la volta di Biagio Izzo, attore e comico amatissimo dal pubblico cilentano. Izzo porterà in scena lo spettacolo “ESSE O ESSE”, una commedia esilarante scritta a quattro mani con Bruno Tabacchini e diretta da Claudio Insegno. La trama si sviluppa attorno a un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara durante un’escursione organizzata dal villaggio vacanze di Sharm El Sheikh. Tra i passeggeri soccorsi da una carovana di berberi, uno resta chiuso in bagno e, quando finalmente esce, si ritrova solo nel deserto, dando inizio a una serie di situazioni comiche e paradossali. Con la partecipazione di Francesco Procopio, “ESSE O ESSE” promette risate assicurate e una serata di puro divertimento. Biglietti già disponibili su Ticketone.