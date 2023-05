Super Agropoli! 3 a 0 alla Scafatese. I delfini ai playoff nazionali

Troppa Agropoli per la Scafatese, i delfini guadagnano il pass per la fase finale nazionale.

Basta solo un tempo all’Agropoli per liquidare la pratica Scafatese, grazie alle reti di Natiello Maiese e Arevalo, i ragazzi di Mister Turco guadagnano la fase finale nazionale.

La Partita

Inizia subito con il botto la gara per l’Agropoli che dopo un minuto guadagna un calcio di rigore, grazie a De Sio, sul pallone va Natiello che realizza la rete dell’1-0 al 3’.

L’Agropoli continua a spingere senza sosta e al 14’ arriva la rete del raddoppio con Maiese, abile a calciare di prima intenzione ad incrociare il pallone in area di rigore senza lasciare scampo a Botta per il 2-0 dell’Agropoli.

I delfini sembrano indomabili e al 18’ arriva la rete del 3-0 di Arevalo, grande azione personale in area di rigore e conclusione che termina in rete per il terzo goal agropolese.

Il match è virtualmente chiuso dopo 20’ di gioco, la Scafatese tramortita non riesce a creare nulla di pericoloso, l’unica azione da segnalare arriva al 48’ con un colpo di testa di Iovinazzo che termina di poco alto.

Il secondo tempo

Termina così la prima frazione con il risultato di 3-0.

Nella ripresa la Scafatese prova a partire subito forte per cercare di siglare la rete che potrebbe riaprire il match, ci prova prima Evacuo al 46’ ma il suo tiro termina a lato, poi al 48’ Alvino, direttamente da calcio piazzato, ma anche questa conclusione termina di poco fuori.

L’Agropoli mantiene il controllo della partita senza subire nessuna occasione pericolosa da parte degli avversari.

Termina così con il risultato di 3-0 per l’Agropoli, la finale dei play-off regionali, con i delfini che guadagnano il pass per le fasi nazionali. Prossimo avversario l’Isernia