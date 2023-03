Suicidio a Futani, comunità sgomenta per il  triste destino di un 55enne

Non c’è stato niente da fare per strapparlo alla morte. L’arrivo dei sanitari del 118, allertati nel pomeriggio, dai familiari della vittima, non è valso la vita al cinquantacinquenne di Futani. L’uomo, originario di Eremiti, da tempo sposato e residente a Futani, si è tolto la vita impiccandosi in casa.

La tragedia

La notizia della disgrazia si è diffusa rapidamente intorno alle 18, ma la comunità è rimasta in trepida attesa fino all’arrivo dell’ambulanza, nella speranza che si potesse scongiurare il triste epilogo.

I sanitari del 118, però, giunti tempestivamente da Vallo della Lucania, hanno potuto soltanto constatare il decesso del 55enne.

Il cordoglio

Sgomenta la comunità futanese, incredula per quanto accaduto. Pare che nessuno abbia mai colto i segni di un malessere tale da costringere l’uomo ad un gesto inconsulto.

Il 55enne frequentava il paese, non appariva particolarmente schivo, era una persona tranquilla, così come pare che fosse il rapporto coniugale, anche se non allietato dall’arrivo di un figlio.

Una lunga storia, comunque, cominciata tempo fa, molti anni dopo il rientro della famiglia della moglie dall’America.

E’ opinione diffusa in paese che la coppia non avesse assolutamente problemi di natura economica, che vivesse in una casa confortevole. Dunque, che nulla facesse presagire qualcosa d’infausto.