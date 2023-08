Successo per “Le Notti di Santa Sofia” ad Albanella

Successo per Le Notti di Santa Sofia tenutesi dal 18 al 20 agosto presso l’Oasi di Camerine ad Albanella.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Iosca, attraverso la manifestazione ha voluto promuovere e valorizzare il territorio, mettendo in risalto la cosiddetta “Rosa di Santa Sofia”, fiore dedicato alla Santa Patrona di Albanella, che proprio presso l’Oasi nasce spontaneamente. Il Comune di Albanella, con questo ed altri eventi, ha la finalità di dare la massima visibilità ad una particolare eccellenza del territorio. Ed è stato, questo magico evento, una conferma di alto gradimento per la comunità che si è riunita per festeggiare con devozione Santa Sofia.

La leggenda

La leggenda narra che, anticamente, le donne del posto erano solite lavarsi il viso con l’infuso di petali della rosa di Santa Sofia, diventato noto per essere un elisir di giovinezza.

La rosa di Santa Sofia è considerata il simbolo di riconoscenza della Santa verso il popolo albanellese, che l’aveva protetta dai suoi persecutori.

Spettacoli ed incanto presso l’Oasi di Camerine di Albanella

Le Notti di Santa Sofia, ad Albanella, sono state animate da un programma ricco di iniziative e spettacoli.

Non sono mancati spettacoli con le bolle, rappresentazioni animate, laboratori, personaggi incantati come fatine e principesse. Ad inaugurare la manifestazione è stato il giornalista sportivo Massimo Caputi.

Durante le tre serate si sono esibiti tanti gruppi di musica popolare in un’atmosfera magica che ha permesso ai presenti di degustare antiche e prelibate ricette del posto.