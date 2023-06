Successo per il concerto di fine anno della Rossi Vairo di Agropoli

Grande successo per il concerto di fine anno tenuto dai ragazzi dei corsi musicali dell’I.C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli. Ad esibirsi, gli studenti delle sezioni I e H preparati e diretti dai professori Costabile Caruccio, Nicola Pellegrino e Guido Carpentiere. In un cinteatro De Filippo gremito, lo scorso 6 giugno l’orchestra dei giovani allievi ha spaziato dal repertorio classico al moderno: da Vivaldi ai Queen, passando per i Beatles e Morricone.

Musica ed emozioni al cineteatro De Filippo

Grandissima l’emozione per gli alunni delle classi prime al loro debutto orchestrale in pubblico; e poi le seconde, che hanno gestito il palco con la sicurezza di piccoli grandi professionisti. Tra loro, il giovanissimo Umberto Anaclerico ha eseguito egregiamente famosi passaggi per tromba solista esibendosi successivamente anche con i compagni delle classi terze.

Questi ultimi si sono fatti apprezzare in particolare per il medley dei Queen, arrangiato dal prof. Caruccio: con precisione ed entusiasmo i giovani musicisti si sono cimentati in una esecuzione dal significativo livello tecnico e ritmico. Il pubblico, caloroso ed emozionato, ha richiesto il bis come nei migliori concerti che si rispettino e i piccoli orchestrali sono stati ben lieti di soddisfare la platea.

Soddisfazione dei presenti

Il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco – che da sempre cura in maniera speciale la formazione musicale dei ragazzi – è intervenuto visibilmente soddisfatto per il lavoro di docenti e alunni. Presenti anche il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Vanna D’Arienzo e il consigliere delegato alla cultura Francesco Crispino.

L’emozione di grandi e piccoli in una serata di accordi perfetti ha ricordato a tutti che “dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo.”