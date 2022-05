Successo per il primo maggio a San Marco di Castellabate con i Queen of Bulsara Terzo appuntamento del programma dell’associazione Vivi San Marco. Ecco l'elenco completo degli eventi

“Siamo soddisfatti, il paese è in festa con le luminarie di San Marco, abbiamo allestito il palco e soprattutto, il pubblico è presente!– ha dichiarato Antonino Spinelli, presidente dell’associazione Vivi San Marco – Abbiamo voluto regalare a San Marco una bella serata con la musica dei Queen, questo perché coinvolge non solo giovani, ma persone di ogni età”

Ieri sera in occasione del 1 maggio a San Marco di Castellabate si è svolto il Concerto dei Queen of Bulsara, il terzo di undici eventi del programma primavera estate organizzato dall’associazione Vivi San Marco.

Una serata all’insegna della musica rock che ha visto esibirsi sul palco in Piazza Comunale la tribute band campana dei leggendari Queen di Freddie Mercury, unica del sud Italia ufficialmente riconosciuta e molto apprezzata per i costumi e le coreografie utilizzati durante gli spettacoli.

Vincenzo Conte in voce, Ottavio Liguori alla batteria , Salvio Schiano alle tastiere, Vito Di Costanzo alla chitarra e Stefano Di Meglio al basso, i Queen of Bulsara hanno fatto ballare e cantare il pubblico sulle note dei grandi successi della storica rock-band britannica, da “We will Rock you” a “Don’t stop me now”, chiudendo il concerto con l’indimenticabile “We are the champions”.

Presente all’evento Gianmarco Rodio, consigliere comunale di Castellabate, che si è espresso cosi: “I ragazzi danno tanto per San Marco, con questa serata terminano nel migliore dei modi i festeggiamenti del patrono San Marco.”

Gli appuntamenti con l’associazione Vivi San Marco non sono finiti, il programma prevede ancora: