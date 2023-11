Stratosferico Agropoli, Faiano annichilito al Guariglia per 4 a 1

Il miglior Agropoli della stagione schianta il Faiano al Guariglia. Gli uomini di casa trovano finalmente le trame di gioco predicate da mister Ambrosino un ottimo tridente, guidato da uno stratosferico Rabbeni, fa il resto: 4 a 1 e seconda vittoria della stagione in cassaforte. Eccelso Cesani che amministra ottimamente a centrocampo, alternando passaggi corti e sventagliate lunghe.

Il primo tempo

L’US Agropoli aggredisce subito il match. Al 14′ prima occasione per Rabbeni, che si libera su cros di Lucarelli: è il palo a dire di no. Al 18′ si sblocca finalmente Salvatore Rimoli, che fredda Coppola con un sinistro chirurgico. Al 37′ raddoppio di Onesto a botta sicura su cross di Gaita.

Nel finale un’altra occasione per i Delfini, ma Calvanese non capitalizza. Agropoli che chiude la prima frazione dominando il campo.

Il secondo tempo

Al 4′ minuto miracolo di Coppola su staccata imperiosa di Rabbeni. Al nono minuto arriva il goal dell’ariete dei Delfini che capitalizza su bel cross di Calvanese. Al 27′ ancora Luciano Rabbeni a chiudere la sfida e a illuminare il Guariglia con un goal capolavoro: una mezza sforbiciata imprendibile.

Alla mezz’ora gli ospiti trovano il goal della bandiera con Festa che centra l’incrocio con un ottimo interno da fuori: palla nel sette per il definitivo 4 a 1.

Poco dopo l’ultima occasione della gara per Rabbeni, che non si porta il pallone a casa per un altro colpo di reni di Coppola, l’unico a salvarsi tra i suoi.