StraSalerno 2026: il piano viabilità tra strade chiuse e divieti di sosta

In vista dello svolgimento della manifestazione sportiva “StraSalerno 2026”, in programma per domenica 25 ottobre 2026, la macchina organizzativa del Comune di Salerno ha predisposto un articolato piano per la regolamentazione della circolazione stradale. Attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 980/2026 firmata dal Settore Mobilità, Eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, sono stati stabiliti divieti di sosta, rimozioni forzate e blocchi della circolazione veicolare che interesseranno diverse arterie cittadine dal centro alla zona orientale.

Divieti di sosta e fermata: le aree interessate dal 24 ottobre

I primi provvedimenti prenderanno il via sabato 24 ottobre, con l’obiettivo di liberare gli stalli necessari all’allestimento delle strutture di supporto e alla gestione dei partecipanti.

Area adiacente Via Scillato: Dalle ore 06:00 di sabato 24 ottobre e fino alle ore 16:30 di domenica 25 ottobre è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Dalle ore 06:00 di sabato 24 ottobre e fino alle ore 16:30 di domenica 25 ottobre è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli. Parcheggio di Via Carella: Dalle ore 06:00 alle ore 16:30 di domenica 25 ottobre vigerà la rimozione forzata, fatta eccezione per gli autobus e i veicoli autorizzati dall’organizzazione.

Dalle ore 06:00 alle ore 16:30 di domenica 25 ottobre vigerà la rimozione forzata, fatta eccezione per gli autobus e i veicoli autorizzati dall’organizzazione. Piazza della Resistenza (golfo di fermata traversa S. De Vita – Via B. Garofalo) e Via Fiume (tratto Piazza Monsignor Grasso – Via L. Ceruso): Scatta il divieto di sosta e fermata con rimozione a partire dalle ore 06:00 di domenica 25 ottobre fino al termine della gara.

Chiusura al traffico veicolare: le strade del percorso gara

Domenica 25 ottobre, dalle ore 07:00 ed entro e non oltre le ore 11:30, scatta il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli lungo il circuito cittadino interessato dagli atleti.

La chiusura riguarderà un ampio anello stradale che comprende: Lungomare Tafuri (zona piscina comunale, punto di partenza), Via Clemente Mauro, Corso Giuseppe Garibaldi, Via Roma, Via S. Lista, Via L. Centola, Via Porto, Via Ligea (con giro al termine dello spartitraffico senza occupare la rotatoria), Via S. Pertini, Lungomare Trieste, Piazza della Concordia, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, Via Leucosia, Via Generale Clark, Via Salvatore Allende (inversione al termine dello spartitraffico senza impegnare la rotatoria), traversa Romano, Piazza Monsignor Grasso, Via Trento, Piazza della Libertà, Via Posidonia e Via Andrea De Leo.

In concomitanza con la chiusura del percorso, verranno bloccati tutti gli accessi e le uscite da e verso l’anello viario principale.

Obblighi, deviazioni e percorsi alternativi per la viabilità

Per limitare i disagi e consentire il deflusso dei veicoli dalle zone limitrofe, il dispositivo di traffico prevede precise direttrici di svincolo:

Da Via Torrione e Via Diego Cacciatore: Obbligo di proseguire nella corsia riservata agli autobus di Corso Garibaldi. Le autovetture potranno percorrerla fino a Via De Felice (con svolta obbligatoria a destra), mentre gli autobus proseguiranno fino a Via Cilento.

Obbligo di proseguire nella corsia riservata agli autobus di Corso Garibaldi. Le autovetture potranno percorrerla fino a Via De Felice (con svolta obbligatoria a destra), mentre gli autobus proseguiranno fino a Via Cilento. Mezzi pesanti e bus oltre 35 quintali: Alla rotatoria di Largo Elisa Claps diretta verso il centro è interdetto l’accesso su Via Parmenide. Gli altri veicoli potranno accedere a Via Parmenide con svolta obbligatoria su Via Fiume giunti in Piazza Monsignor Grasso.

Alla rotatoria di Largo Elisa Claps diretta verso il centro è interdetto l’accesso su Via Parmenide. Gli altri veicoli potranno accedere a Via Parmenide con svolta obbligatoria su Via Fiume giunti in Piazza Monsignor Grasso. Da Via R. Mauri: Giunti in Piazza della Resistenza vige l’obbligo di svolta a destra su Via B. Garofalo.

Giunti in Piazza della Resistenza vige l’obbligo di svolta a destra su Via B. Garofalo. Da Via L. Orofino: Svolta obbligatoria a destra verso Via Torrione.

Svolta obbligatoria a destra verso Via Torrione. Da Via dei Principati, Via Quaranta e Via Cuomo: All’altezza di Piazza XXIV Maggio (piazza San Francesco) è obbligatorio instradarsi su Via F.P. Volpe o Via L. Cassese.

All’altezza di Piazza XXIV Maggio (piazza San Francesco) è obbligatorio instradarsi su Via F.P. Volpe o Via L. Cassese. Da Via Monti e Via Portacatena: All’incrocio con la strada a monte di Piazza M. Luciani c’è l’obbligo di proseguire verso occidente.

L’ordinanza precisa che la Polizia Municipale e gli uffici preposti avranno la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti estemporanei qualora si rendesse necessario migliorare la gestione della circolazione in tempo reale. Il dispositivo è stato trasmesso alle forze dell’ordine, alla Prefettura e alle società di trasporto pubblico locale (BusItalia, Sita Sud e servizio Taxi) per l’adeguamento delle corse e dei percorsi.