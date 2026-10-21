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Salerno, indennizzo sui trasporti eccezionali per tutelare le strade e il Viadotto Gatto

Il Consiglio Comunale di Salerno approva un indennizzo per i trasporti eccezionali oltre le 40 tonnellate. Risorse destinate alla manutenzione di strade e Viadotto Gatto

Di:
Federica Inverso
Salerno, indennizzo sui trasporti eccezionali per tutelare le strade e il Viadotto Gatto

Una nuova misura per far fronte ai costi di manutenzione delle strade cittadine e, in particolare, del viadotto Gatto, attraversato ogni giorno da circa 1.300 mezzi pesanti. Il Consiglio Comunale di Salerno ha approvato un regolamento che introduce un indennizzo per i trasporti eccezionali, con l’obiettivo di far ricadere sulle società richiedenti le spese legate alle verifiche tecniche necessarie per autorizzare il transito.

Il provvedimento è passato con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti e si applicherà all’intera rete viaria cittadina, non soltanto al viadotto Gatto, snodo e collegamento strategico tra la rete autostradale e il porto commerciale.

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Categorie di transito e modalità di pagamento

A illustrare il funzionamento della misura è stato l’assessore alla Mobilità, Rocco Galdi. Il pagamento riguarderà i transiti eccezionali, in particolare quelli che superano le 40 tonnellate. Le pratiche saranno esaminate caso per caso dal settore Mobilità, che valuterà il peso, le caratteristiche dei mezzi e le condizioni del passaggio.

Per differenziare gli importi in base alla tipologia di trasporto, sono previste tre distinte categorie: A, B e C. Le somme saranno versate alla Provincia di Salerno, che trasferirà poi al Comune la quota di competenza, secondo un protocollo d’intesa già sottoscritto tra i due enti.

I costi della manutenzione sul Viadotto Gatto

A spingere l’amministrazione verso questa soluzione sono soprattutto i costi legati alla manutenzione delle infrastrutture. Dal 2022 a oggi, come ha riferito Galdi, il Comune ha speso oltre 870mila euro per gli interventi ordinari sul viadotto Gatto, ripartiti principalmente tra il ripristino dell’asfalto e la sostituzione dei giunti.

L’obiettivo della giunta è avviare il nuovo sistema nel più breve tempo possibile, alleggerendo così il peso economico degli interventi di ripristino sulle casse comunali.

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