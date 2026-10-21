Amazon porta la micromobilità a Salerno: consegne green nel centro storico

Amazon rafforza la propria presenza sul territorio italiano e compie un nuovo passo verso la sostenibilità urbana annunciando l’attivazione di un hub di micromobilità a Salerno. Grazie a questa novità, le consegne all’interno della zona a traffico limitato e nelle vie del centro cittadino avvengono ora attraverso l’impiego di scooter elettrici a zero emissioni allo scarico. L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio programma “Amazon Destinazione Sud”, nato per supportare le comunità, le imprese e i clienti del Mezzogiorno attraverso investimenti in tecnologia, formazione e infrastrutture verdi.

Consegne green nei centri storici: come funziona l’hub di Salerno

L’impiego di veicoli elettrici di dimensioni ridotte risponde alla necessità di coniugare la logistica dell’ultimo miglio con la tutela del patrimonio architettonico e urbano. Gli scooter elettrici consentono infatti ai partner di consegna di muoversi con agilità anche tra i vicoli più stretti della ZTL salernitana, riducendo l’impatto sul traffico cittadino e contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria.

A sottolineare il valore strategico dell’operazione è Paolo Patrone, Amministratore Delegato di Amazon Italia Transport:

“Riuscire a consegnare con veicoli elettrici di dimensioni ridotte in un contesto urbano complesso come il centro di Salerno ci permette di rendere il nostro servizio ai clienti sempre più efficiente nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico della città. Veicoli come questi permettono ai nostri partner di consegna di muoversi agilmente anche nelle vie più strette delle zone a traffico limitato e consegnare gli ordini ai clienti con un impatto minimo sulla viabilità cittadina. Si tratta di un’iniziativa che si inscrive nel nostro impegno per la decarbonizzazione delle nostre attività e continueremo a innovare in questa direzione.”

Insieme a Salerno, il servizio di micromobilità è stato esteso simultaneamente ad altre cinque città italiane: Cagliari, Lecce, Lucca, Palermo e Terni. Con questi nuovi ingressi salgono a 14 i centri urbani della penisola dotati di questo sistema, affiancando realtà come Milano, Roma, Napoli, Genova, Bologna, Trento, Verona e Firenze.

Gli investimenti in Europa e l’obiettivo emissioni zero entro il 2040

La rete europea di micromobilità di Amazon conta oggi oltre 70 hub distribuiti in più di 50 città. Negli ultimi cinque anni, questi centri hanno garantito circa 100 milioni di consegne sostenibili effettuate tramite scooter elettrici, cargo bike a pedalata assistita e carrelli a spinta.

Il progetto si collega agli investimenti strategici avviati nel 2022, quando il gruppo ha stanziato 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione della rete di trasporti dei propri partner in Europa. La flotta europea per le consegne ha superato i 10.000 furgoni elettrici, all’interno di una rete globale che ne impiega oltre 50.000, con il traguardo fissato a 100.000 furgoni elettrici su strada entro il 2030. Nel complesso, questi veicoli hanno già consentito di distribuire oltre 2,4 miliardi di pacchi a zero emissioni allo scarico, sostenendo il percorso dell’azienda verso l’obiettivo finale di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040.

Il piano Amazon Destinazione Sud per imprese e territorio

L’apertura dell’hub salernitano rappresenta uno dei tasselli del progetto Amazon Destinazione Sud, una strategia integrata volta a valorizzare le regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il piano include diversi strumenti di supporto per l’economia locale e i consumatori: