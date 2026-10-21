Musica d’Artista 2026: al Teatro Verdi di Salerno Sal Da Vinci e le stelle della musica

Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si appresta a dare il via alla nuova edizione di “Musica d’Artista”, la rassegna promossa dal Comune di Salerno destinata ad accompagnare la città durante il celebre periodo delle Luci d’Artista e delle festività natalizie. Ad aprire la programmazione sabato 24 ottobre, alle ore 21.00, sarà lo spettacolo “Sal Da Vinci Live 2026”, un appuntamento di grande richiamo per il pubblico campano e per i visitatori. Il cartellone multidisciplinare prevede un’ampia selezione di concerti, opera lirica e appuntamenti teatrali di rilievo nazionale.

Il debutto di Sal Da Vinci tra successi e novità

Lo spettacolo inaugurale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico del cantautore napoletano, reduce dal successo e dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026. Durante l’esibizione, Sal Da Vinci proporrà un viaggio musicale che affianca ai brani storici della sua carriera le composizioni del nuovo album “Per sempre sì”. La performance si struttura come un momento di condivisione diretta con la platea, integrando repertorio melodico e spessore interpretativo.

I protagonisti del cartellone e i grandi appuntamenti

La rassegna “Musica d’Artista” proporrà una sequenza di appuntamenti con interpreti di primo piano del panorama musicale e teatrale italiano e internazionale. Il programma spazierà tra musica leggera, pop, blues, sonorità cinematografiche e progetti a tema sociale.

Fiorella Mannoia

Massimo Ranieri

Fabrizio Bosso

Patti Smith

Laura Marzadori con Danilo Rea

Serra Yilmaz ed Eufemia Tufano

Paolo Ruffini

La proposta culturale include inoltre la messa in scena del musical “C’era una volta scugnizzi” di Claudio Mattone, un nuovo allestimento dell’opera “Turandot”, il tradizionale Concerto di Natale delle Voci Bianche e il Gala di Capodanno. Alle produzioni prenderanno parte l’Orchestra, il Coro e il Coro delle Voci Bianche del Teatro Municipale Giuseppe Verdi.

Il fuori programma con lo spettacolo di Paolo Ruffini

Tra i titoli in palinsesto figura l’inserimento dello spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, interpretato da Paolo Ruffini insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, composta da attori con disabilità, con l’accompagnamento al pianoforte di Claudia Campolongo e la direzione di Lamberto Giannini per VERA Produzione.

L’opera, che conta oltre novanta date sold out su scala nazionale e duecentomila presenze complessive, affronta tematiche legate alla spiritualità e all’inclusione attraverso il registro della commedia e dell’improvvisazione. Per la stagione autunnale sono già quaranta le repliche pianificate lungo il territorio nazionale.

Calendario e modalità di acquisto dei biglietti

La vendita dei biglietti per gli spettacoli in cartellone segue un calendario strutturato in due fasi distinte: