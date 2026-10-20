Attualità

Maltempo a Salerno, scuole chiuse e stop ai parchi per l’allerta meteo arancione di mercoledì 21 ottobre

Allerta meteo arancione a Salerno per mercoledì 21 ottobre: il sindaco firma l'ordinanza di chiusura per scuole, nidi, parchi e cimitero. Previsioni e rischi

Di:
Ernesto Rocco
Pioggia - maltempo

Il Comune di Salerno corre ai ripari in vista dell’ondata di maltempo attesa sul territorio regionale. Per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, è stata disposta la chiusura totale di tutti gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l’infanzia, a causa dell’innalzamento del livello di criticità meteorologica diramato dalla Protezione Civile.

Niente lezioni negli istituti pubblici, paritari e privati di Salerno. Il provvedimento firmato dal sindaco Vincenzo De Luca tutela anche la fascia d’età della primissima infanzia, bloccando le attività di nidi e micronidi pubblici e privati. La misura precauzionale mira a limitare gli spostamenti e a prevenire situazioni di potenziale pericolo per studenti, famiglie e personale scolastico durante la fase più acuta delle precipitazioni.

Leggi anche:

La vie en rose Bolero al Teatro Verdi di Salerno: date e dettagli dello spettacolo
Allerta meteo arancione in Campania: rischio frane e temporali intensi il 21 ottobre
Un campo da golf da 18 buche a Serre o Salerno: la proposta per il turismo internazionale

Stop alle visite nei parchi e al cimitero cittadino

Accanto alla sospensione dell’attività didattica, l’amministrazione comunale ha varato una seconda ordinanza per mettere in sicurezza gli spazi pubblici a rischio. Per l’intera giornata di mercoledì 21 ottobre è stata infatti stabilita la chiusura prolungata di giardini pubblici, parchi cittadini e aree cimiteriali. L’accesso a questi luoghi resterà interdetto al pubblico per prevenire infortuni dovuti a possibili allagamenti, raffiche di vento o caduta di rami e alberature.

I rischi dell’allerta arancione e le zone interessate

La decisione del primo cittadino segue l’avviso di avversità atmosferiche di livello arancione emesso dalla Sala operativa regionale unificata della Protezione civile della Campania. Il capoluogo salernitano rientra pienamente nella Zona 3 della classificazione regionale, area che comprende anche la penisola sorrentino-amalfitana, i monti di Sarno e i monti Picentini.

Le previsioni evidenziano il passaggio di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con intensità da moderata a forte specialmente nella prima parte del giorno. Le criticità principali per il territorio riguardano il rischio idrogeologico diffuso e il rischio idraulico localizzato, con possibili dissesti, allagamenti delle sedi stradali e fenomeni di frana nei punti maggiormente vulnerabili.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.