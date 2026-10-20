La vie en rose Bolero al Teatro Verdi di Salerno: date e dettagli dello spettacolo

Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si appresta ad inaugurare un nuovo appuntamento della stagione di lirica, sinfonica e balletto promossa dal Comune di Salerno. Domenica 25 e lunedì 26 ottobre il palcoscenico salernitano ospiterà lo spettacolo “La vie en rose Bolero”, una delle produzioni coreografiche di maggior successo del Balletto di Milano. L’opera, strutturata in due parti distinte ma complementari, propone un percorso artistico che unisce la grande tradizione della canzone d’autore francese alle note suggestive della composizione orchestrale di Maurice Ravel.

Le quattro rappresentazioni previste si terranno domenica 25 ottobre alle ore 10.30 e 18.00, e lunedì 26 ottobre con la replica mattutina delle 10.30 e la chiusura serale alle 21.00.

Un viaggio nella canzone francese tra ironia e nostalgia

La prima parte della serata è affidata a “La vie en rose”, lavoro incentrato sui brani simbolo di artisti iconici come Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel e Yves Montand. La coreografia, firmata da Adriana Mortelliti e insignita del Premio Rieti Danza come miglior opera coreografica, traduce in movimento la componente poetica e narrativa dei testi d’oltralpe.

In questa sezione i danzatori mettono in scena dinamiche quotidiane attraverso quadri espressivi che alternano registri ironici e sfumature nostalgiche. Il design dei costumi di scena avvalora la produzione grazie alle firme di importanti case di moda quali Armani, Max Mara e Atelier Bianchi. A sigillare il primo atto è il brano Dans tes bras di Aznavour, che guida il pubblico verso la seconda fase del programma.

Il Bolero di Ravel e il successo internazionale della produzione

Nel secondo atto la scena è interamente dedicata al Boléro di Maurice Ravel, riletto nell’esclusiva versione creata per la compagnia milanese. Rispetto alla tradizionale chiave interpretativa legata unicamente alla seduzione, la visione proposta supera il cliché per esplorare i concetti di nascita, attrazione e moltiplicazione dei contatti umani.

La struttura della coreografia segue l’andamento del crescendo musicale di Ravel, sviluppando un disegno dinamico in cui i corpi dei ballerini intrecciano figure geometriche e fluide fino a raggiungere il momento conclusivo dello spettacolo.

Attiva nei repertori dal 2012, la produzione “La vie en rose Bolero” ha collezionato ad oggi numerose tournée internazionali, venendo rappresentata in teatri di rilievo in Italia, Svizzera, Russia, Francia, Marocco ed Estonia.