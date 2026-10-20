Allerta meteo arancione in Campania: rischio frane e temporali intensi il 21 ottobre

La Protezione Civile della Regione Campania ha registrato un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche, emanando un avviso di allerta meteo di colore arancione valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 21 ottobre. Il provvedimento interessa un’ampia porzione del territorio regionale, dove si attendono precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità, con concreti rischi per la stabilità del suolo e la tenuta della rete idraulica.

Territori interessati e livelli di criticità

L’allerta arancione riguarda nello specifico quattro macro-aree della regione: la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Nelle restanti zone della Campania la criticità è invece classificata con allerta meteo di colore giallo.

Le previsioni indicano che, specialmente durante le prime ore della giornata, si manifesteranno precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, caratterizzate da una moderata o forte intensità.

Rischi idrogeologici e criticità sul territorio

Il quadro meteorologico delineato dagli esperti del Centro Funzionale potrà generare un diffuso dissesto idrogeologico e un rischio idraulico concentrato in specifiche aree. Particolare attenzione è rivolta alle zone caratterizzate da un’elevata fragilità del terreno, accentuata dalle conseguenze degli incendi boschivi estivi, dove si evidenzia la possibilità di fenomeni franosi e caduta massi.

Inoltre, su tutto il territorio regionale si potrebbero verificare:

Significativi ruscellamenti superficiali accompagnati dal trasporto di detriti

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e possibili inondazioni delle zone adiacenti, favorite da criticità locali come ostruzioni o restringimenti

Allagamenti di locali interrati e posti al piano terra

Scorrimento delle acque piovane lungo le sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle reti fognarie con allagamento dei punti urbani più depressi

Le raccomandazioni alle amministrazioni locali

A fronte di questo scenario, la Sala Operativa della Protezione Civile ha rivolto un preciso appello alle istituzioni locali. Si raccomanda ai Sindaci dei Comuni coinvolti di “attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile”. Tra i compiti primari figura il costante monitoraggio del verde pubblico e la messa in sicurezza delle strutture particolarmente esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.