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Campania: 225mila euro per il rilancio del commercio a Sapri e nel Cilento

La Regione Campania finanzia con 225.000 euro il progetto Sinus Laus District: fondi per innovazione, eventi e rigenerazione urbana in 9 comuni.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Sapri spiaggia

Il Distretto Diffuso del Commercio “Sinus Laus”, con il Comune di Sapri in veste di capofila, è ufficialmente beneficiario del contributo regionale per il progetto “Sinus Laus District – Connessioni che generano valore”, un’iniziativa orientata alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali, all’innovazione e alla rigenerazione urbana.

La Regione Campania, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 85/2026, ha formalizzato la concessione di un finanziamento complessivo pari a 225.000 euro. Le risorse sono destinate ai Comuni di Sapri, Ispani, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari e Morigerati. L’intervento si inserisce all’interno dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 7/2020.

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Il piano strategico punta a rilanciare il tessuto commerciale, sostenere la competitività dei negozi di vicinato e favorire una forte integrazione con il comparto turistico-ricettivo, l’artigianato e i servizi.

Ripartizione dei fondi regionali e aree di intervento

La dotazione finanziaria, ripartita sul bilancio pluriennale tra gli esercizi 2026 e 2027, coprirà ambiti di intervento strategici orientati alla modernizzazione del territorio:

  • Marketing territoriale e sistema eventi: 85.000 euro dedicati alla promozione e alla valorizzazione dell’area;
  • Rigenerazione urbana e HUB: 65.000 euro destinati a interventi di riqualificazione degli spazi urbani;
  • Innovazione digitale: 55.000 euro riservati alla digitalizzazione e al supporto tecnologico per le imprese;
  • Formazione degli operatori: 20.000 euro finalizzati alla crescita professionale dei commercianti.

Avvio operativo e partnership territoriali

Con l’assegnazione ufficiale dei fondi e l’approvazione delle linee guida operative, prendono il via i programmi di spesa e le attività previste dal cronoprogramma, garantendo il pieno coinvolgimento del Distretto del Commercio.

L’Amministrazione ha espresso ringraziamenti verso l’Ufficio Amministrativo, il team di progettazione e i partner coinvolti: Confesercenti, Confcommercio, UCS, l’Associazione Villaggio Commerciale e la Soc. Coop Accademia del Cilento, che hanno collaborato strettamente con le Amministrazioni comunali in questa prima fase cruciale.

Opportunità per l’economia e la comunità locale

Questo importante finanziamento rappresenta un’opportunità di rilievo per l’intero tessuto economico locale. Attraverso il progetto “Sinus Laus District – Connessioni che generano valore” sarà possibile dare nuovo impulso alle attività commerciali di vicinato, investendo concretamente su rigenerazione urbana, digitalizzazione e promozione territoriale. La concessione delle risorse conferma l’attenzione della Regione Campania verso le reti commerciali e le comunità locali, che lavoreranno con determinazione per raggiungere gli obiettivi fissati a beneficio degli operatori e dei cittadini.

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