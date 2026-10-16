Campania: 225mila euro per il rilancio del commercio a Sapri e nel Cilento

Il Distretto Diffuso del Commercio “Sinus Laus”, con il Comune di Sapri in veste di capofila, è ufficialmente beneficiario del contributo regionale per il progetto “Sinus Laus District – Connessioni che generano valore”, un’iniziativa orientata alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali, all’innovazione e alla rigenerazione urbana.

La Regione Campania, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 85/2026, ha formalizzato la concessione di un finanziamento complessivo pari a 225.000 euro. Le risorse sono destinate ai Comuni di Sapri, Ispani, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari e Morigerati. L’intervento si inserisce all’interno dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 7/2020.

Il piano strategico punta a rilanciare il tessuto commerciale, sostenere la competitività dei negozi di vicinato e favorire una forte integrazione con il comparto turistico-ricettivo, l’artigianato e i servizi.

Ripartizione dei fondi regionali e aree di intervento

La dotazione finanziaria, ripartita sul bilancio pluriennale tra gli esercizi 2026 e 2027, coprirà ambiti di intervento strategici orientati alla modernizzazione del territorio:

Marketing territoriale e sistema eventi: 85.000 euro dedicati alla promozione e alla valorizzazione dell’area;

Rigenerazione urbana e HUB: 65.000 euro destinati a interventi di riqualificazione degli spazi urbani;

Innovazione digitale: 55.000 euro riservati alla digitalizzazione e al supporto tecnologico per le imprese;

Formazione degli operatori: 20.000 euro finalizzati alla crescita professionale dei commercianti.

Avvio operativo e partnership territoriali

Con l’assegnazione ufficiale dei fondi e l’approvazione delle linee guida operative, prendono il via i programmi di spesa e le attività previste dal cronoprogramma, garantendo il pieno coinvolgimento del Distretto del Commercio.

L’Amministrazione ha espresso ringraziamenti verso l’Ufficio Amministrativo, il team di progettazione e i partner coinvolti: Confesercenti, Confcommercio, UCS, l’Associazione Villaggio Commerciale e la Soc. Coop Accademia del Cilento, che hanno collaborato strettamente con le Amministrazioni comunali in questa prima fase cruciale.

Opportunità per l’economia e la comunità locale

Questo importante finanziamento rappresenta un’opportunità di rilievo per l’intero tessuto economico locale. Attraverso il progetto “Sinus Laus District – Connessioni che generano valore” sarà possibile dare nuovo impulso alle attività commerciali di vicinato, investendo concretamente su rigenerazione urbana, digitalizzazione e promozione territoriale. La concessione delle risorse conferma l’attenzione della Regione Campania verso le reti commerciali e le comunità locali, che lavoreranno con determinazione per raggiungere gli obiettivi fissati a beneficio degli operatori e dei cittadini.