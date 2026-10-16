Attualità

GAL Pesca Magna Graecia: al via gli incontri nelle scuole di Castellabate

GAL Pesca Magna Graecia porta educazione alimentare e valorizzazione del pescato locale nelle scuole di Castellabate. Calendario e obiettivi.

Di:
Ernesto Rocco
Aula di scuola

Ottobre segna l’avvio delle nuove iniziative del GAL Pesca Magna Graecia dedicate al mondo della scuola. L’obiettivo principale è promuovere tra i più giovani una maggiore sensibilità verso l’ambiente marino, il valore delle risorse ittiche locali e l’importanza di una corretta alimentazione.

Il calendario degli incontri all’Istituto Comprensivo Castellabate

Il programma prevede due incontri presso l’Istituto Comprensivo Castellabate, in calendario il 19 ottobre alle ore 10:30 a San Marco e il 26 ottobre alle ore 9:00 a Santa Maria di Castellabate.

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Agli appuntamenti prenderanno parte il presidente del GAL Pesca Magna Graecia, Marco Rizzo, il direttore Luca Cerretani e la coordinatrice tecnica Adele Ippolito, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Castellabate, Gina Amoriello. La loro presenza testimonia l’importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà impegnate nella valorizzazione del territorio, nella tutela dell’ambiente marino e nella promozione di una sana cultura alimentare.

Pescato locale nelle mense e dieta mediterranea per i più giovani

Le iniziative intendono avvicinare le nuove generazioni al mondo della pesca e del mare, favorendo una maggiore consapevolezza del legame tra tutela dell’ambiente, tradizioni del territorio e scelte alimentari quotidiane.

Tra gli obiettivi principali figura la promozione del pescato locale nelle mense scolastiche del territorio e delle aree limitrofe, comprese le zone più interne. L’intento è incentivare il consumo di pesce tra i più giovani, riscoprendo i principi della dieta mediterranea e promuovendo abitudini alimentari sane ed equilibrate fin dall’età scolastica.

«Investire nella conoscenza del mare e nella cultura alimentare significa investire nel futuro del nostro territorio. Coinvolgere le giovani generazioni è fondamentale per trasmettere il valore delle risorse marine, promuovere scelte alimentari consapevoli e sviluppare una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente», dichiara Marco Rizzo, presidente del GAL Pesca Magna Graecia.

Sull’importanza di rafforzare il legame tra produzioni locali e consumatori interviene anche Luca Cerretani, direttore del GAL: «La valorizzazione del pescato locale rappresenta un’opportunità per sostenere il comparto della pesca e rafforzare il legame tra le comunità costiere e quelle delle aree interne. Promuovere il consumo di pesce locale, anche attraverso le mense scolastiche, significa favorire una maggiore conoscenza delle nostre produzioni, sostenere gli operatori del settore e contribuire alla diffusione di abitudini alimentari sane e consapevoli».

Sostegno al comparto ittico e sviluppo dell’economia blu

La valorizzazione del pescato rappresenta, inoltre, un’opportunità concreta per sostenere il comparto ittico durante tutto l’anno. Creare nuove occasioni di consumo nei mesi invernali, quando la domanda locale diminuisce sensibilmente per la ridotta presenza turistica, può contribuire a dare continuità al lavoro degli operatori e a rafforzare i rapporti tra le comunità costiere e quelle delle aree interne. Un percorso che mira a sostenere un’economia blu sostenibile e a promuovere lo sviluppo delle comunità legate alla pesca e all’acquacoltura.

Le iniziative si inseriscono in una strategia più ampia di promozione del territorio, nella quale educazione alimentare, tutela dell’ambiente marino e sostegno alle attività della pesca diventano elementi complementari di uno sviluppo sostenibile e condiviso.

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