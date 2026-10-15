Ospedale di Sapri: torna il Paindays, convegno sulla terapia del dolore

L’Aula Magna dell’ospedale “Immacolata” di Sapri ha ospitato questa mattina il “Paindays”, convegno sulla terapia del dolore giunto al suo quarto appuntamento nel nosocomio del Golfo di Policastro. L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dal direttore del reparto di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore, Emidio Cianciola, con il sostegno dell’Asl Salerno.

Il ruolo della terapia del dolore tra farmaci e chirurgia

L’importanza dell’incontro è stata sottolineata dal dottor Emidio Cianciola, che ha evidenziato la natura multidisciplinare dell’evento. L’obiettivo è mettere a confronto professionisti del settore per promuovere una disciplina che negli ultimi quindici anni ha registrato uno sviluppo esponenziale.

I tecnici presenti hanno illustrato a medici del territorio e infermieri la funzione centrale della terapia del dolore, collocata in una posizione intermedia tra il trattamento farmacologico, talvolta insufficiente, e l’intervento chirurgico, spesso sproporzionato rispetto alle esigenze del paziente.

Interventi mininvasivi e valorizzazione della sanità locale

In questo ambito si inseriscono le tecniche mininvasive della terapia del dolore, studiate per alleviare la sofferenza e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

L’appuntamento ha riunito specialisti provenienti non soltanto dalla Campania, posizionando la città di Sapri al centro del dibattito scientifico di settore. Convegni di questo profilo confermano come sia possibile garantire standard elevati di buona sanità anche nelle strutture territoriali periferiche.