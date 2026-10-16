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San Mauro Cilento, stipendi arretrati ai netturbini: il Comune diffida la ditta e minaccia il pagamento diretto

Dopo lo stato di agitazione proclamato dalla FP CGIL per le mensilità di agosto e settembre non saldate, l'Ente attiva l'iter d'urgenza previsto dal Codice degli Appalti. Concessi 15 giorni alla società per mettersi in regola.

Di:
Ernesto Rocco
San Mauro Cilento panorama

Tensione nel cantiere del servizio di igiene urbana del Comune di San Mauro Cilento. L’Amministrazione comunale ha inviato una formale diffida alla società G.F. Scavi S.r.l., azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino, a seguito delle segnalazioni inviate dal sindacato FP CGIL Salerno in merito al mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

La nota del Comune (prot. n. 0006544 del 15 ottobre 2026), firmata dal Responsabile Unico del Progetto, dott. Gianluca Volpe, e indirizzata per conoscenza anche alla Prefettura di Salerno e alla Commissione di Garanzia sullo Sciopero, fa seguito al perdurare dello stato di agitazione del personale. Al centro della contestazione c’è la mancata corresponsione dello stipendio di agosto 2026 (scaduto il 15 settembre) e di quello di settembre.

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La richiesta di chiarimenti e la diffida

L’Ente ha richiesto alla G.F. Scavi la trasmissione con la massima urgenza di una dettagliata relazione tecnico-amministrativa volta a chiarire lo stato dei pagamenti, le motivazioni del ritardo e le azioni correttive già intraprese. Contestualmente, è scattata la diffida formale ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici): la ditta avrà 15 giorni di tempo per saldare tutte le spettanze arretrate.

Pronto l’intervento sostitutivo dell’Ente

Qualora la società non dovesse adempiere nei termini previsti o non dovesse presentare una formale e motivata contestazione, il Comune di San Mauro Cilento attiverà il potere sostitutivo. In tal caso, sarà la stessa amministrazione comunale a erogare direttamente le stipendi arretrati agli operai, trattenendo i relativi importi dalle somme dovute alla G.F. Scavi per il servizio d’appalto.

Resta inoltre aperta per il Comune la possibilità di applicare le penali pecuniarie previste dal capitolato di gara per gli inadempimenti contrattuali riscontrati. Dal suo canto la GF Scavi S.r.l. aveva addebitato la tensione di liquidità al mancato adeguamento ISTAT dal 2019, assicurando comunque massima attenzione alla questione.

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