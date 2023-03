Strade sicure a Castellabate: nuovo limite di velocità nel centro urbano

Il Comando di Polizia Municipale della locale stazione di Santa Maria di Castellabate ha emesso un’ordinanza che impone un nuovo limite di velocità nel centro urbano del paese. Il Tenente Colonnello Carmine Di Biasi ha diretto l’istituzione di un limite di velocità massimo di 20 km/h in alcune zone centrali del paese.

L’ordinanza

L’ordinanza ha lo scopo di migliorare la sicurezza e la viabilità in alcune delle vie più trafficate di Santa Maria di Castellabate, caratterizzate dalla presenza di molte attività commerciali, edifici scolastici e residenze. Inoltre, molte di queste strade sono soggette a restringimenti della carreggiata e alcune di esse non dispongono di marciapiedi per i pedoni.

Le vie interessate

Il nuovo limite di velocità sarà imposto in due strade principali: Via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra gli innesti della S.P:267 e Corso Matarazzo e Via Fontana Nuova – Via Dott. Attilio Maurano, nella strada che si interseca con Via Roma, Piazza Conte e Lungomare De Simone.

L’ordinanza sarà ufficialmente valida solo dopo l’installazione dell’adeguata segnaletica stradale, che permetterà ai conducenti di essere al corrente delle nuove limitazioni.

Il Comando di Polizia Municipale invita tutti i cittadini e gli automobilisti a rispettare i nuovi limiti di velocità imposti e a fare la loro parte per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade di Santa Maria di Castellabate.