Limite di velocità sulla Cilentana: il caso in Tribunale

VALLO DELLA LUCANIA. Il prossimo 22 settembre i giudici del Tribunale di Vallo della Lucania saranno chiamati a decidere se intimare all’Anas di modificare il limite di velocità sulla Cilentana. La richiesta è partita dall’Associazione Noi Consumatori, presieduta dall’avvocato Giuseppe Russo.

Il limite di velocità sulla Cilentana

Ad oggi sull’importante strada che collega l’intero Cilento, da Capaccio Paestum a Sapri, la velocità massima consentita è di 50 chilometri orari. Ciò in considerazione dei cantieri aperti nei mesi scorsi per garantire la ripavimentazione e la messa in sicurezza della strada.

Ma «Attualmente non esistono cantieri aperti, ossia non esiste alcuna cantierizzazione in corso che possa giustificare il perdurare del limite di velocità a km 50 orari», aveva evidenziato l’avvocato Russo. Di qui la decisione di rivolgersi ai giudici.

Il ricorso di Noi Consumatori

Noi Consumatori ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Vallo della Lucania.

Nello specifico si chiede «di ordinare, con decreto o, in subordine, con ordinanza ,i provvedimenti necessari ed idonei all’eliminazione del pregiudizio».

L’intervento di Noi Consumatori è finalizzato anche ad evitare che con un limite di velocità così basso, si incappi più facilmente in sanzioni.

Tutt’ora, infatti, sono presenti autovelox lungo l’arteria e diversi automobilisti sono stati multati anche se transitavano oltre il limite ma a velocità comunque bassa.