Strade provinciali in condizioni critiche: il Comune di Albanella scrive alla Provincia

La situazione della viabilità nel territorio di Albanella ha raggiunto il punto di rottura. Il sindaco Renato Josca ha inoltrato una nota ufficiale, dai toni decisi e urgenti, indirizzata al Presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e al dirigente del Settore Viabilità, Angelo Michele Lizio. Al centro della protesta vi è lo stato di “estrema criticità” in cui versano le strade provinciali S.P. 11 e S.P. 420.

Un pericolo quotidiano per i cittadini

Secondo quanto riportato nel documento, le condizioni del manto stradale sono gravemente compromesse in più punti. Buche profonde, avvallamenti e dissesti strutturali si sommano a una segnaletica orizzontale quasi del tutto assente. Non si tratta solo di una questione di decoro, ma di una vera emergenza sicurezza che mette a rischio ogni giorno automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Il sindaco sottolinea come la mancanza di manutenzione ordinaria e di interventi di riqualificazione strutturale prosegua ormai da anni, esponendo non solo i cittadini a gravi pericoli, ma la stessa Provincia a potenziali responsabilità legali in caso di sinistri.

Le richieste dell’amministrazione comunale

Nella lettera, corredata da un dettagliato dossier fotografico che testimonia l’inequivocabile gravità dello stato dei luoghi, il primo cittadino di Albanella chiede un intervento risolutivo articolato su tre livelli: messa in sicurezza dei tratti più critici; una programmazione seria di lavori per il completo rifacimento del manto stradale; un piano organico di riqualificazione che possa restituire funzionalità e sicurezza duratura alle infrastrutture viarie.

L’amministrazione comunale resta ora in attesa di un riscontro concreto, confidando nella sensibilità istituzionale della Provincia per tutelare la sicurezza pubblica e il diritto alla mobilità dei residenti.