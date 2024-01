Stio: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis con il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità; il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito all’ex dipendente del Comune Stefano Trotta per il periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

L’ex dipendente supporterà l’Ufficio tecnico del Comune

L’ex dipendente, con la sua esperienza e il suo bagaglio professionale, avrà la possibilità di collaborare e supportare gratuitamente l’Ufficio tecnico del Comune di Stio con funzione dirigenziale.

Vista la particolarità dell’attuale stato di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente, al fine di garantire la continuità dei servizi fondamentali, e l’opportunità di disporre di personale volontario qualificato, il Comune ha ritenuto opportuno procedere all’incarico a titolo gratuito del dipendente Stefano Trotta, già in servizio con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, che ha dato la propria disponibilità per il periodo di un anno dal giorno successivo dalla data di collocamento in quiescenza, lo scorso 31/12/2023.

La scelta del Comune

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.