Ascea: manca personale, dipendente in pensione lavorerà gratis per l’Ente

ASCEA. Il Comune, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha conferito un incarico di studio e consulenza a un ex dipendente collocato attualmente in quiescenza.

Il professionista vanta infatti un’esperienza ultradecennale per ciò che concerne la redazione di bandi di gara e disciplinari, nonchè capitolati d’appalto e funzioni di RUP.

L’ incarico è gratuito: all’ex dipendente verrà conferito solo un rimborso spese da rendicontare specificatamente con spesa massima quantificata in 400 euro mensili ed avrà durata di un anno.

L’Ente in questo modo punta a smaltire le molteplici incombenze poste in capo al Responsabile del Settore Finanziario comunale, per rendere più efficiente la propria macchina organizzativa, stante anche le difficoltà nel reperire nuove risorse per ciò che concerne la Pubblica Amministrazione.