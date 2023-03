Stazioni blindate: a Salerno in arrivo 350 turisti dell’ Eintracht per il match di domani al Maradona

La Questura di Salerno ha fatto scattare l’allerta per la presenza di trecentocinquanta tedeschi, provenienti da diverse città italiane, che si sono dati appuntamento nella città campana in vista della partita di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht, in programma domani al Maradona.

Le operazioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza, decine di poliziotti sono stati dispiegati sui binari della stazione di Salerno fino all’arrivo del treno che ha portato i turisti tedeschi a Napoli, nella centralissima piazza Garibaldi. Qui, le forze dell’ordine hanno organizzato un imponente dispositivo di sicurezza per garantire che la manifestazione sportiva si svolga in modo sereno e pacifico.

Attesa per il match di domani allo stadio Maradona di Napoli

La maggior parte dei tedeschi presenti sono turisti provenienti da diverse città d’arte italiane, ma non tutti sono di Francoforte. La loro presenza in città è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno deciso di intensificare i controlli per prevenire eventuali episodi di violenza.

La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht si spera possa svolgersi in un clima di sicurezza e di serenità grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine e alla responsabilità dei tifosi.