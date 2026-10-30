Attualità

Stati generali sanità 2026: la comunicazione diventa strumento di cura

Federsanità promuove la quarta edizione degli Stati Generali della Comunicazione per la Salute a Roma. Tutti i temi, le dichiarazioni e i vincitori dell'Award Contronarrazione.

Di:
Ernesto Rocco
Stati generali della Sanità Roma

La comunicazione si conferma strumento di cura, leva strategica per rafforzare la fiducia dei cittadini e componente essenziale dell’innovazione del Servizio sanitario nazionale. È stato questo il filo conduttore della quarta edizione degli Stati Generali della Comunicazione per la Salute.

Il tema dell’edizione 2026 ha richiamato la metafora dell’orchestra: come in un sistema musicale ogni strumento contribuisce al risultato collettivo, così nel sistema salute ogni voce – dalle istituzioni ai professionisti, dai comunicatori ai cittadini – concorre a costruire un’informazione più chiara, coordinata, accessibile e capace di generare fiducia e partecipazione.

Leggi anche:

Parchi a Salerno, blitz di Tradizione Futuro: atti svelano ombre sui servizi
Un fiore per la memoria: l’arte floreale in omaggio ai defunti a Salerno
Treni storici in Campania: con l’Arlecchino alla scoperta di Salerno

Fabrizio D’Alba, Presidente Nazionale di Federsanità e Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma, ha dichiarato: “La comunicazione può contribuire a ricostruire fiducia, contrastare semplificazioni e rappresentazioni parziali e rendere i cittadini più consapevoli del valore della sanità pubblica”.

Il ruolo strategico nella governance delle aziende sanitarie

Ad aprire i lavori è stato Gennaro Sosto, vicepresidente vicario di Federsanità e Direttore Generale dell’Asl Salerno, che ha sottolineato il significato strategico della comunicazione in sanità. Quest’ultima non è più da considerare una funzione accessoria o un’attività limitata alla diffusione delle informazioni, ma una componente strutturale della governance delle organizzazioni sanitarie.

Comunicare significa rendere comprensibili le scelte, accompagnare i cambiamenti organizzativi, valorizzare il lavoro dei professionisti e costruire un rapporto continuativo con le comunità. Una comunicazione efficace contribuisce, inoltre, a migliorare l’accessibilità dei servizi e a rendere i cittadini protagonisti consapevoli dei propri percorsi di salute.

Premio Contronarrazione: le esperienze che innovano il racconto della salute

Momento centrale della giornata è stata la prima edizione dell’Award Contronarrazione, il premio promosso da Federsanità per valorizzare i progetti di comunicazione delle aziende sanitarie e degli enti associati capaci di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini, innovare i linguaggi, rendere più accessibili i servizi e promuovere una cultura della salute.

Il riconoscimento ha dato visibilità a esperienze differenti, accomunate dalla volontà di mettere al centro le persone, le comunità e il valore pubblico dell’informazione.

I vincitori delle diverse categorie:

  • Miglior progetto di Partecipazione e Coinvolgimento dei Cittadini: ASL Sulcis, con “La risposta è giusta”.
  • Miglior progetto di Comunicazione pubblica: Regione Lazio, con “Casa della Comunità – Un indirizzo per la tua salute”.
  • Miglior progetto Digital e Social: ASP Giovanni Chiabà di Udine, con “SOCIALità. Un’altra storia di RSA. Anziani, famiglie, operatori e territorio in una comunità digitale”.
  • Miglior progetto Innovazione dei linguaggi: AOM Liguria, con “Comunicare oltre le barriere – Ospedale luogo di inclusione sociale”.
  • Miglior progetto di Comunicazione territoriale: ARES 118, con la campagna Giubileo 2025.
  • Miglior campagna di Comunicazione interna: AORN “A. Cardarelli” di Napoli, con “Cardarellinews e Videonewsletter”.

Il valore sociale e strutturale dell’informazione pubblica

Gli Stati Generali hanno confermato la necessità di riconoscere alla comunicazione un ruolo strutturale nelle strategie delle aziende sanitarie e delle istituzioni. Non si tratta soltanto di uno strumento per informare, ma di una leva per accompagnare le trasformazioni, rendere i servizi più comprensibili, valorizzare le professionalità e consolidare la fiducia dei cittadini.

Per Federsanità, investire nella comunicazione significa investire nella qualità della sanità pubblica: dare voce alle esperienze, mettere in rete le competenze e riconoscere il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono alla salute delle comunità.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.