Stadio Buxentum: seconda edizione del “Torneo delle Stelle” | VIDEO

Grande successo nella giornata di ieri presso gli stadi Buxentum di Policastro Bussentino e Vincenzo Mazzola di Vibonati per il secondo Torneo delle Stelle, organizzato dalla società di Calcio Asd Pixous Golfo di Policastro.

Oltre 400 bambini hanno calcato il campo di gioco per l’intera giornata che si è conclusa con la vittoria dello Sporting Sala Consilina per la categoria Primi calci, della Pixous per quella Pulcini e infine del Potenza calcio per quella esordienti con prestazioni straordinarie del Capitano Vincenzo Di Mauro e dell’attaccante Benjamin Amoako. Trentasei le squadre presenti, provenienti da diverse realtà calcistiche del sud Italia.

Grande successo: oltre 1500 presenze

Oltre 1500 le presenze registrate a Policastro Bussentino per assistere alle diverse partire che hanno accompagnato l’intera giornata, a partire dalle prime ore della mattinata. Una giornata che ha visto dunque la partecipazione di numerose squadre provenienti dalla Calabria, Puglia e Basilicata che si sono sfidate a suon di goal sul triangolo di gioco. Tante le emozioni regalate dai ragazzi che hanno avuto la possibilità anche di farsi notare da realtà calcistiche importanti come il Potenza Calcio, l’Udinese Academy e il Genoa Academy.