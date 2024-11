Eccellenza: tre squadre in vetta, si rialza la Battipagliese, Calpazio ancora sconfitta

Heraclea, Buccino e Battipagliese non falliscono i rispettivi impegni e restano a braccetto in vetta alla classifica. I pugliesi travolgono cinque a zero in trasferta il Serino; il Buccino si disfa tre a uno della Polisportiva Santa Maria che sembrava rigenerata dalla cura di De Felice; la Battipagliese torna alla vittoria battendo la modesta Agropoli ringalluzzita da tre risultati utili consecutivi; al Pastena, però, finisce due a zero nonostante l’assenza di bomber Ripa.

Sconfitta di misura per la Virtus Stabia che perde 1 a 0 a Sant’Antonio Abate e perde quota. Resta aggrappato al treno playoff, invece, il Santa Maria la Carità che impone il pareggio al Castel San Giorgio. Beffa Ebolitana che dopo l’esonero di De Cesare accarezza il sogno di tornare alla vittoria ma vede il Salernum Baronissi siglare l’1 a 1 a tempo scaduto. Un Apice in crisi perde 1 a 0 con il Solofra mentre il Victoria Marre espugna 1 a 0 il campo del Cervinara. Perde ancora la Calpazio: finisce 2 a 0 per il Montemiletto al Vaudano.

La classifica