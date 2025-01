Sport, serie D: aria di derby per la Gelbison

Nella 19a giornata del campionato di Serie D girone G, la Gelbison affronterà al “Vittorio Papa” di Cardito (NA) il Savoia, in un derby che mette in palio tre punti fondamentali per entrambi le squadre. La Gelbison arriva al derby in uno stato di forma eccezionale, sono nove i risultati utili consecutivi, dopo l’ultima vittoria di domenica ai danni del Terracina.

Mister Giampà dovrà fare a meno di Viscomi e Setola, ma dal mercato in settimana è arrivato Francesco Pitarresi, centrocampista esperto che ha militato per diversi anni in serie C, a ribadire che la società vuole puntare forte alla promozione tra i professionisti. Il tecnico calabrese scenderà in campo con il 3-4-3, ormai modulo consolidato che ha portato la Gelbison a risalire la classifica, in porta Apsits, in difesa Casella Gallo e Accetta, con Coscia a destra e Kosovan a sinistra, in mediana Salzano e Manzo, in avanti tridente con Dambros Prado e Croce; gli unici dubbi di formazione potrebbero riguardare la linea difensiva, con Aprile pronto a giocarsi una maglia da titolare con Accetta, mentre sull’esterno potrebbe spuntare l’idea Sognog al posto di Kosovan per avere una formazione un po’ più coperta e meno votata all’attacco, in avanti possibile anche il ritorno del trequartista alle spalle di Croce e Prado. Tante le possibilità di scelta per mister Giampà che sicuramente vorrà continuare a vincere per raggiungere la vetta della classifica.

L’avversaria

Il Savoia arriva al derby in un periodo in cui ha alternato buoni risultati a sconfitte inaspettate, nelle ultime nove gare la squadra Campana ha ottenuto solo un successo, mentre nell’ultima uscita stagionale è arrivata una sconfitta in terra Sarda contro l’Atletico Uri. Dopo un buon avvio di stagione, il Savoia ha vissuto un momento di crisi culminato con l’esonero del tecnico Campilongo, al suo posto è subentrato Fabiano, ma i risultati non sono migliorati.

Il giocatore più rappresentativo è Riccardo Maniero, attaccante classe 87’, con un passato tra i professionisti, giocatore che ha totalizzato già 7 reti nel corso di questa stagione. Il Savoia ha totalizzato 19 dei suoi 23 punti sul proprio terreno di gioco, dato che rende la trasferta per I Cilentani ancora più complicata. Nel match d’andata, l’incontro fu deciso da un rigore di Prado allo Stadio “Guariglia”. Grande attesa per il derby tra Savoia e Gelbison che si daranno battaglia per ottenere la vittoria.