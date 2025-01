Mercato, colpo Gelbison: arriva Pitarresi per il centrocampo

La Gelbison ha annunciato l’ingaggio di Francesco Pitarresi, centrocampista siciliano di grande esperienza e talento, che si unirà alla squadra per affrontare il girone di ritorno. Pitarresi, classe ’90, arriva nel Cilento dopo aver chiuso una lunga e gloriosa parentesi al Picerno in Serie C. Con la maglia rossoblù lucana ha collezionato ben 182 presenze e 21 gol, contribuendo in modo decisivo a due storiche promozioni dalla Serie D alla Serie C.

Un arrivo che conferma le ambizioni dei rossoblù

L’arrivo di Pitarresi testimonia l’ambizione della società e la volontà di costruire una squadra competitiva, in grado di lottare per il salto di categoria. Questo importante colpo di mercato è stato reso possibile grazie all’impegno e alla lungimiranza del presidente Maurizio Puglisi e del direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, che continuano a lavorare instancabilmente per rafforzare il gruppo a disposizione di mister Giampà.

Il curriculum

Nato a Palermo, Pitarresi ha iniziato la sua carriera tra Licata, Due Torri e Igea Virtus, dimostrando subito le sue qualità tecniche e tattiche. Ora, Pitarresi è pronto a mettere la sua esperienza e la sua grinta al servizio della Gelbison.