Sport, Santa Maria: gioia all’ultimo respiro contro la Calpazio

La Polisportiva Santa Maria si aggiudica il derby del “Carrano” contro la Calpazio grazie ad una rete, all’ultimo respiro, di Chkour che vale l’1-0 finale e tre punti Importantissimi.

La partita

I giallorossi provano a spezzare l’equilibrio con Navarrete al 12’, ma il suo destro dal limite trova la risposta pronta di Tesoniero. Si vede anche la Calpazio con un colpo di testa di Botta, su un corner dalla destra, che termina fuori. Si anima il match e il Santa Maria è nuovamente insidioso: Salzano si infila tra due maglie granata, ma la conclusione è troppo debole per far male al portiere granata. Con l’assenza di Di Giacomo, a causa dell’infortunio rimediato a Barletta, è Navarrete il riferimento centrale dell’attacco giallorosso. E l’argentino si rende pericoloso al 29’ quando, messo in moto da un lancio di Bisceglia, controlla bene e calcia verso la porta, tempestiva la deviazione in angolo di un difensore. La palla gol più pericolosa la confeziona al 25’ la squadra granata: Di Maggio raccoglie una respinta corta, ma il suo tiro è fuori di pochissimo. Rischia ancora il Santa Maria a ridosso della mezz’ora su una mischia in area, si salva la difesa giallorossa. Calpazio ancora pericolosa al 38’: destro a giro di Guzzo, la traversa salva il Santa Maria.

Il secondo tempo

I giallorossi si affacciano all’inizio del secondo tempo dalle parte di Tesoniero sfruttando l’asse Salzano-Santoro, poi Lebro trova il muro difensivo. Entrano Formisano e Chkour, creando subito uno spunto offensivo. Ci prova poi Navarrete, ma è attento Tesoniero. Il portiere della Calpazio è decisivo a ridosso della mezz’ora in uscita su Navarrete servito da un tacco delizioso di Formisano. Attacca a testa bassa la squadra di De Felice: Strianese alimenta Formisano, schiaccia sul fondo il suo destro. Clamorosa palla gol in pieno recupero per il Santa Maria: Formisano al volo fuori di un soffio.

Quando la gara sembrava poter finire in parità ecco il vantaggio giallorosso: all’ultimo affondo, su angolo, Chkour trova il varco giusto e trova il gol che fa esplodere il “Carrano” e porta la vittoria il Santa Maria.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Lembo (13’ st D’Auria), Bisceglia, Cuomo (25’ st Ciornei); De Cono, Santoro, Strianese, Liguoro; Salzano (19’ st Formisano), Lebro (16’ st Chkour); Navarrete.

A disp.: Lettieri, Romanelli, Lopetrone, Siciliano, Ventura. All.: De Felice

Calpazio (5–3-2): Tesoniero; Sangiovanni A. (34’ st Tavarone); Imparato, Guzzo, Garofalo, Sangiovanni D.; Galiano, Vona (41’ st Bellizio), Botta; Di Maggio (28’ st Chiumiento), Volpe.

A disp.: Marino, Losseni, Di Gregorio, Cornici. Arbitro: Francesco Pirozzi di Frattamqggiore (Palma-Iacoletti)

Marcatori: 50’ st Chkour (SM)

Espulsi: – Ammoniti: Di Maggio (C), Galiano (C), Chkour (SM), Sangiovanni D. (C)Note: 6-1 angoli. Recupero: 1’ pt e 5’ st.