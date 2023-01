Sport e integrazione ad Eboli: un progetto rivolto ad Associazioni e Società sportive, ecco i dettagli

È attivo l’avviso pubblico «Io vengo dallo Sport» destinato ad Associazioni e Società sportive dilettantesche.

Il bando è volto al finanziamento di progetti proposti da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, anche in partnership con altri soggetti pubblici o privati, per la creazione di presidi sportivo-educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri, per la promozione dell’accesso alla pratica sportiva gratuita di bambini e adulti con background migratorio.

Ecco l’avviso pubblico

Le finalità

L’iniziativa, finalizzata ad offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari difficili, è realizzata nell’ambito del Progetto «Sport e Integrazione», promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute S.p.a., Società interamente partecipata dallo Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo approvato è pari ad € 50.000,00. Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al momento della candidatura, secondo il format previsto seguendo i costi ammissibili ed i relativi limiti.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://comune.eboli.sa.it/notizie/1536019/avviso-pubblico-io-vengo-sport