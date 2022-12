Antonietta Di Martino si ferma a Eboli, per celebrare lo Sport con l’iniziale maiuscola

«Martedì accoglieremo al Dirceu la campionessa nazionale di salto in alto Antonietta Di Martino in un evento dedicato interamente ai giovani, organizzato dall’ASD Donatella Eboli Atletica». Ad annunciarlo gli Assessori allo Sport Damiana Masiello e alle Politiche Giovanili Alessia Palma. Un modo per celebrare lo Sport con l’iniziale maiuscola.

Antonietta Di Martino ad Eboli: l’iniziativa

«La Città di Eboli sta dimostrando in questi mesi di essere un laboratorio di giovani talenti.

Lo dimostrano le medaglie ottenute nei campionati nazionali di judo e boxe, la medaglia d’argento in Coppa Italia di Padel, unica squadra della provincia di Salerno, – evidenziano i due amministratori – il grande risultato nazionale di Renato Ferrara, la medaglia d’oro nella carabina campionati juniores, i risultati juniores nell’atletica leggera, oltre ai continui traguardi della Feldi. Eboli è una fucina di talenti e potrebbe diventare, ancora di più, un punto di riferimento per lo Sport in Regione, ma anche nel Sud Italia, grazie alle nostre strutture sportive così imponenti. L’obiettivo dell’Amministrazione è, nei prossimi mesi, avviare la riqualificazione degli impianti esistenti, per i quali finora, abbiamo provveduto ad una manutenzione continua».

Ad onor di cronaca Eboli è da sempre Città di Sport. Lo insegna la storia e, soprattutto, ne sono dimostrazione lampante tutti gli eventi e le manifestazioni nazionali ed internazionali, Universiadi e Campionati sportivi compresi, che negli ultimi anni si sono disputati in Città facendo registrare sempre il maggior numero di spettatori e restando nelle cronache delle varie Federazioni per accoglienza ed ospitalità. Antonietta Di Martino rappresenterà l’occasione per celebrare ancor di più il il legame tra lo sport e la città.