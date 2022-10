Alfano, Spazi Civici di Comunità: un progetto per l’inclusione giovanile.

Il Comune di Alfano, amministrato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha stipulato un partenariato per la presentazione e la realizzazione dell’iniziativa degli spazi civici di comunità, i cosiddetti play district.

Nello specifico, il Comune di Alfano ha stretto un patto di collaborazione con l’Associazione A.S.D. Pallavolo Scafati, l’Associazione Protezione Civile Menaica Onlus, la Dott.ssa Maria di Vece, Biologa/Nutrizionista e l’Ing. Afonso Carrella, esperto in strutture sportive.

Iniziativa promossa dal Dipartimento delle politiche giovanili, ecco il progetto di Alfano

Il progetto rientra nell’avviso pubblico emanato nel luglio del 2022 relativo all’iniziativa Spazi civici di comunità che è promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio; possono presentare la domanda di partecipazione più soggetti associati al partenariato, e società sportive dilettantistiche CONI.

Le finalità

Spazi civici di comunità, è un’iniziativa finalizzata, principalmente, a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva che prevedono la creazione o il rafforzamento di spazi civici promuovendo il protagonismo giovanile, al fine di generare sempre più l’inclusione sociale.

Ma cosa sono gli spazi civici di comunità?

Hanno il compito di generare hub di aggregazione per i giovani del territorio. Un programma di attività sportive, educative e sociali; costruire nuove opportunità es esperienze di cittadinanza attraverso lo sport.

Promuovere, inoltre, uno stile di vita sano sul piano alimentare e sensibilizzare l’associazionismo sportivo in una prospettiva di inclusione.

Ecco l’area individuata nel Comune di Alfano

L’area individuata per la costituzione dello Spazio Civico è situata in Piazza Zermatt. L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre del 2024. L’importo massimo erogabile dalla società sport e salute, per un massimo di due anni, è pari a € 100.000,00.