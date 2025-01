Sport: Cerri scaccia la crisi, la Salernitana piega la Reggiana. Granata fuori dalla zona retrocessione

Partita folle all’Arechi, per la verità abituato a restare con il cuore in gola fino all’ultimo istante. Tradizione rispettata quest’oggi con i granata che hanno piegato una Reggiana estremamente resiliente solo al minuto 99. Per ribaltare il vantaggio firmato da Vido, è decisiva una doppietta di Alberto Cerri, che colpisce prima di testa e poi non trema dal dischetto davanti a Bardi e a un pallone che pesa come un macigno. Palla da un lato portiere dall’altro, così la Salernitana si prende i tre punti, lasciando la zona retrocessione. La vittoria mancava da sei ben sei partite.

Il primo tempo

Partono forte i padroni di casa, provando subito a schiacciare l’avversaria. Il primo tentativo è di Ferrari, che stacca bene in area ma non fa male. Poi un paio di palloni buoni per Cerri, che non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. Al 15’ viene fuori la Reggiana con Sersanti, bordata da fuori, ma mira alta. È da poco passata la mezz’ora di gioco, quando la Salernitana ha la migliore occasione della prima frazione: grande giocata di Tongya con un preciso tiro dal limite, respinge la traversa. Bardi non ci sarebbe arrivato.Nel finale provano a farsi vedere anche Stojanovic e Reine-Adelaide con delle iniziative personali, ma non basta per cambiare il risultato.

La ripresa

Pare iniziare subito bene la ripresa degli uomini di Breda, che vanno in vantaggio di un uomo al 51’ per un intervento duro di Ignacchiti su Cerri. Necessario un consulto del Var per cambiare il giallo in rosso.Al 62’ Vido timbra lo 0 a 1 e gela l’Arechi. Aziome rocambolesca con un bel traversone di Vergara su Portanova, la traversa salva Sepe, ma sula ribattuta c’è ancora un uomo in maglia bianca a ribadire in rete. Subito due cambi per la Salernitana: escono Raimondo e Reine-Adelaide, entrano Braaf e Caligara.

È ancora Alberto Cerri a spingere la sfera in rete, è il secondo goal in maglia granata. Pennellata chirurgica del neo entrato Verde su calcio di punizione dalla trequarti a trovare la testa di Cerri, che di testa non sbaglia. Segue qualche minuto con il fiato sospeso per un lungo check al var, poi si può esultare: 1 a 1.

All’83’ repentino ribaltamento di fronte e palla a Cerri, da questi a Stojanovic al limite: tiro maldestro e alto. Ancora Salernitana alla conclusione con Bronn, vicinissimo all’eurogoal. Sono 8’ i minuti di recupero. Proprio all’ultimo respiro la Salernitana beneficia di un calcio di rigore per un fallo di Vibo si Ferrari. Sul dischetto, davanti a Bardi, si presenta Alberto Cerri.

Salernitana fuori dalla zona retrocessione

Ghiaccio nelle vene per Cerri che spiazza Bardi, sfata la cabala e scaccia la crisi. Pairetto fischia quattro volte e restituisce la vittoria alla Salernitana dopo due mesi e ben sei match. I Granata scavalcano Cosenza, Sudtirol e Frosinone: sono fuori dalla sona rossa