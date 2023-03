Spazi aggregativi e aree attrezzate per la promozione e la valorizzazione del territorio, ecco dove

La giunta comunale di Giungano, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha recentemente dato il via libera ad un importante progetto che mira a valorizzare ulteriormente il territorio del comune e a promuovere le sue bellezze naturali, storiche e culturali.

Ecco il progetto

Il progetto in questione riguarda la creazione di un’area attrezzata di interesse comune, adiacente all’antica Cappella di San Giuseppe. Questo spazio ricreativo sarà destinato ad accogliere le attività delle varie associazioni locali, nonché le iniziative finalizzate alla promozione del territorio.

Inoltre, saranno installati un info-point e delle aree adatte alle attività di divulgazione riguardo ai beni paesaggistici, storici e culturali del luogo e ai prodotti tipici della filiera agroalimentare. Tali attività potranno essere effettuate anche online, in modo da raggiungere un pubblico più vasto.

Le finalità

La realizzazione di questo progetto rappresenterebbe un importante passo avanti per l’ente, che già da tempo si sta impegnando nella valorizzazione del territorio. Infatti, l’area attrezzata permetterebbe di offrire ai cittadini e ai visitatori uno spazio di incontro e di svago, dove poter trascorrere del tempo in compagnia, ma anche di promuovere le attività economiche del territorio, in particolare la filiera agroalimentare, che rappresenta una delle principali risorse della zona.

Il sindaco Giuseppe Orlotti ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il comune di Giungano, affermando che la realizzazione di un’area attrezzata permetterebbe all’ente di continuare il lavoro, già avviato, di valorizzazione del territorio.