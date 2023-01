Spari contro attività commerciali: indagini in corso

Spari contro un’attività di Matierno, nel comune di Salerno. Alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto la saracinesca di un’attività. Paura nel corso della notte per un episodio che ha provocato timori anche nei residenti della frazione della città Capoluogo.

Spari contro attività: l’episodio

Nel corso della notte ignoti hanno aperto il fuoco contro la saracinesca di una macelleria. Quattro i colpi che hanno colpito l’esterno dell’attività. Chi è stato? Si tratta di un gesto goliardico o di balordi che volevano colpire quella attività? In questo caso con quale scopo? Forse intimidatorio? E perché?

Le indagini

Per dare una risposta a tutte queste domande sono in corso indagini da parte degli uomini della Polizia di Stato. Potrebbero risultare utili agli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Gli inquirenti non lasciano nulla al caso.

Negli ultimi tempi la comunità salernitana è stata scossa da diversi episodi di cronaca. In pochi giorni, ad esempio, sono stati segnalati ben due rapine ai danni di attività. In entrambi i casi i malviventi hanno agito armati.