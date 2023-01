Ennesima rapina a Salerno. Colpo da 1500 euro. Indagini in corso

Ancora una rapina, la seconda in pochi giorni a Salerno. Il colpo nuovamente perpetrato ai danni di un supermercato. I rapinatori hanno agito in un’attività del quartiere Italia, in via Bello, non distante dallo stadio Vestuti. Il bottino non è da poco: ammonterebbe a circa 1500 euro.

Rapina a Salerno: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni a compiere la rapina nel supermercato di Salerno sarebbero state tre persone, ma si ipotizza la presenza anche di un altro uomo a facilitarne la fuga.

I tre sarebbero entrati nell’attività prossima allo stadio Vestuti con il volto travisato da una mascherina e armati di coltello e pistola. Due di loro avrebbero fatto da palo all’esterno mentre un terzo si sarebbe diretto verso la cassiera e si sarebbe fatto consegnare l’incasso di giornata.

I tre poi sarebbero fuggiti via. Da comprendere se un altro complice li attendeva in auto. Il colpo è durato pochi minuti.

Le indagini

Immediate le indagini da parte degli uomini della polizia di Stato che hanno avviato le indagini anche con il supporto della polizia Scientifica che subito dopo la rapina nel supermercato del quartiere Italia a Salerno ha effettuato i rilievi.

La scorsa settimana due persone armate di un coltello si erano fatti consegnare l’incasso dal cassiere di un altro supermercato per poi fuggire via. L’episodio a pochi passi da via Carmine.