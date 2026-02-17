Sorpresa bianca nel Cilento: la neve imbianca le colline del Monte Stella

Il paesaggio cilentano torna a vestirsi di bianco, regalando uno scenario suggestivo e inaspettato ai residenti e ai pochi turisti presenti in zona per il martedì grasso. Dopo le nevicate che ad inizio gennaio avevano interessato nelle scorse settimane esclusivamente le vette più alte del territorio, come il massiccio del Cervati, gli Alburni e la cima del Gelbison, nelle ultime ore il fronte freddo è sceso sensibilmente di quota.

Neve sul Monte Stella

Questa volta il protagonista indiscusso è il comprensorio del Monte Stella. La neve ha iniziato a cadere in modo diffuso, raggiungendo centri abitati che fin ora erano rimasti ai margini dei fenomeni nevosi più intensi.

I comuni interessati dal fenomeno

Le segnalazioni arrivano numerose dai borghi che sorgono lungo i pendii della montagna “sacra” dei Lucani. Fiocchi bianchi sono stati segnalati a Stella Cilento, Sessa Cilento e nel capoluogo di Omignano. L’intensità della precipitazione varia a seconda dell’esposizione e dell’altitudine precisa: in alcune zone i fiocchi si sciolgono non appena toccano il suolo bagnato, mentre in altri punti, complice un leggero accumulo termico al suolo, si sta già formando un sottile strato bianco che ricopre tetti e muretti a secco.

Una perturbazione fuori dai radar

L’elemento che sta suscitando maggiore stupore tra la popolazione è l’imprevedibilità dell’evento. Le previsioni meteo delle ultime ore, infatti, non avevano annunciato nevicate a quote così collinari, rendendo il risveglio sotto la neve una vera e propria sorpresa per le comunità locali. Nonostante l’assenza di allerte specifiche, il calo termico era comunque nell’aria.

Previsioni per i prossimi giorni

Il quadro meteorologico sembra destinato a rimanere instabile. Gli esperti indicano che le temperature continueranno a subire una flessione almeno fino alla giornata di sabato. Resta dunque alta l’attenzione per possibili gelate notturne, specialmente lungo le strade interne che collegano i comuni montani, dove la neve residua e l’umidità potrebbero trasformarsi in lastre di ghiaccio pericolose per la circolazione stradale.

Al momento non si registrano particolari disagi alla viabilità, ma si raccomanda prudenza per chi deve mettersi in viaggio verso le aree interne del Monte Stella.