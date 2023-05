Sorpresa ad Agropoli: il Sea Cloud, uno dei più grandi velieri al mondo, fa tappa in città

Questa mattina ad Agropoli è stata una sorpresa per i residenti e i visitatori della città. Quando hanno alzato gli occhi verso il mare, si sono trovati di fronte allo spettacolo mozzafiato del Sea Cloud, uno dei più grandi velieri al mondo. Questa nave da crociera a 5 Stelle, che si distingue per la sua bellezza senza pari e misura 109 metri in lunghezza. Oltre all’equipaggio, può ospitare a bordo fino a 64 passeggeri.

Un ritorno gradito: il Sea Cloud fa tappa a Salerno

Non è la prima volta che il Sea Cloud visita la zona: la nave ha fatto scalo a Salerno in passato e più volte è transitata lungo la costa del Cilento. La sua presenza nel Mar Tirreno è sempre accolta con entusiasmo e curiosità da parte della comunità locale.

Una nave dal fascino senza tempo

Il Sea Cloud è l’emblema della Sea Cloud Cruises ed è stata costruita nel lontano 1931 nei cantieri di Kiel, in Germania, per conto di E.F. Hutton e Marjorie Merriweather Postas. All’epoca, era il più grande yacht privato a vela al mondo, con i suoi 4 alberi maestri che superavano i 50 metri d’altezza e 29 vele di oltre 3000 mq.

Nonostante gli anni, la nave mantiene intatto il suo fascino e lo splendore di un tempo, grazie all’uso di legni pregiati e all’ottone costantemente lucidato. Il ponte è adornato con chilometri di cavi arrotolati, che contribuiscono a creare un’atmosfera unica.

Un’esperienza di lusso a bordo

A bordo del Sea Cloud, i passeggeri possono godere di un’esperienza di crociera di lusso. La nave dispone di 32 cabine, di cui 10 ancora arredate e decorate in modo originale, con caminetti decorati, letti a baldacchino e mobili pregiati. Ci sono anche 2 suite e 8 cabine deluxe con bagni in marmo di Carrara, oltre a 18 cabine standard, tutte esterne. Inoltre, ci sono 4 cabine con letti a castello che un tempo erano utilizzate dagli ufficiali di bordo.

Il Sea Cloud continua a incantare i visitatori con la sua eleganza senza tempo e offre loro l’opportunità di vivere una vacanza indimenticabile a bordo di uno dei velieri più prestigiosi al mondo.