Sorpresa a Castellabate: c’è Gianni Morandi

Gianni Morandi torna ancora una volta nel Cilento che si conferma sempre di più tappa fissa nelle sue vacanze. Il cantante bolognese si trova infatti ad Ogliastro Marina dove questa sera ha cenato presso il ristorante Il Cefalo. Qui, peraltro, era già stato in passato ed aveva apprezzato la cucina della famiglia Di Luccia. Per lui una serata di relax all’insegna della tradizione culinaria locale.

Gianni Morandi e il Cilento

Non è la prima volta che Morandi visita questo territorio. Un cognato, infatti, è originario di Cannalonga e ha casa ad Acciaroli.

L’artista, come già fatto in passato, ha scelto di soggiornare qui per qualche giorno di riposo. Morandi più volte ha mostrato di apprezzare il Cilento e di essere un amico dei cilentani ai quali durante un concerto al Palasele rivolse anche un messaggio.

Con lui in questi giorni sul territorio c’è anche la moglie Anna.

Il tour

Gianni Morandi si sta concedendo qualche giorno di riposo prima di iniziare il suo tour estivo che lo porterà in varie città italiane: si parte il 6 luglio da Senigallia; prima, però, parteciperà al concerto per l’Emilia Romagna in programma il 24 giugno a Reggio Emilia. Sarà in tournée fino al prossimo settembre.