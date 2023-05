Sorgente del Sammaro nel degrado? Latempa:

Qualche cittadino lamenta il degrado in cui verserebbe l’area della sorgente del Sammaro, nel comune di Sacco e a riguardo è intervenuto il sindaco, Franco Latempa, spiegando che si tratta un tentativo maldestro di screditare e mettere in cattiva luce il paese.

L’intervento del sindaco Franco Latempa

“Voglio subito puntualizzare che valuteremo tutte le iniziative e le azioni necessarie a tutelare l’immagine del nostro paese. Bisogna precisare che lavori di monitoraggio e manutenzione vengono effettuati ogni anno nel periodo tardo primaverile e quindi dopo le piene dei mesi invernali, quest’anno, peraltro, abbondanti e continue. Prima non è possibile intervenire anche per le condizioni meteo rendono i lavori particolarmente lenti e difficoltosi”, ha affermato Latempa spiegando che nella zona sono già stati effettuati dei primi sopralluoghi in cui sono state riscontrate delle criticità ordinarie, come il bisogno della ripulitura del sito dalle erbacce e la sistemazione dei sentieri e delle staccionate e altre criticità straordinarie come l’erosione di un piccolo tratto del sentiero che è stato prontamente ripristinato grazie all’intervento degli operai della Comunità Montana del Calore Salernitano.

Critiche “Ingiuste”

Insomma stando alla replica del primo cittadino di Sacco le critiche, vista la continua manutenzione e i costanti sopralluoghi fatti presso il sito, sono alquanto infondate e ingiuste. Latempa si è dimostrato anche consapevole del fatto che il cosiddetto ponte della “Fresta” è stato interdetto al passaggio pedonale a causa di alcune tavole erose dall’acqua e dall’umidità. Per quest’ultimo problema l’ente avrebbe già interessato gli enti sovra comunali mentre gli operai della Comunità Montana sarebbero già all’opera presso l’area attrezzata del Ripiti con l’ausilio di un piccolo escavatore.

“Continueremo con l’impegno ed il sacrificio di sempre, anche se mancano risorse umane e finanziarie, ad assicurare la fruibilità ed il decoro dei nostri luoghi che invitiamo tutti a visitare. Chi critica il nostro operato cosa ha fatto mai, per il nostro fiume e per la nostra splendida sorgente?” ha chiosato Latempa mostrando a tutti le immagini del sito dopo gli ultimi interventi di riqualificazione e ripristino.