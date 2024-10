Sopralluogo sulla Mingardina, disposta la chiusura

È stato effettuato questa mattina, dai tecnici della Provincia e dai rocciatori specializzati, il sopralluogo lungo la Mingardina a seguito della caduta dei massi verificatasi la notte di sabato 12 Ottobre. Un sopralluogo al termine del quale è stata disposta formalmente la chiusura dell’importante arteria con un provvedimento a firma dell’ingegnere Michele Lizio, dirigente del settore viabilità della Provincia di Salerno.

Le prossime azioni

Inoltre l’Ente Provincia ha affidato ad una ditta specializzate le operazioni di bonifica e di disgancio dei massi pericolanti. Azioni quest’ultime necessarie per riaprire la Mingardina.

“Si tratta di una serie di operazioni che inizieranno già a partire dalla giornata di domani – ha dichiarato il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Salerno Vincenzo Speranza – Con l’Arechi Multiservice già dalla notte di Sabato abbiamo fatto un primo intervento per liberare la sede stradale dai massi caduti dal costone roccioso. Nella mattinata di ieri inoltre abbiamo monitorato l’area. Questa mattina infine, dopo il sopralluogo, è stato deciso di chiudere la strada per metterla completamente in sicurezza e disporre successivamente la sua riapertura”.