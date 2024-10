Crollano massi nella notte, chiusa la Mingardina

Cadono massi dal costone roccioso: chiusa la Mingardina nel tratto compreso tra il bivio di San Severino di Centola e quello di Licusati.

I fatti

Notte di paura lungo l’importante arteria che collega lo svincolo di Poderia alle frazioni costiere di Palinuro e Marina di Camerota. Diversi massi, di grosse dimensioni, improvvisamente si sono staccati dal costone roccioso che sovrasta la strada e dopo avere sfondando il guardrail hanno invaso l’intera carreggiata, finendo poi dalla parte opposta della strada.

L’episodio avvenuto poco dopo la mezzanotte poteva avere conseguenze ben più tragiche, essendo la Mingardina molto traffica. Ma l’ora tarda ha imprdito che accadesse il peggio. Fortunatamente nessun automobilista è rimasto colpito dal peso e dalla violenza dei massi. Allertate le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi hanno subito provveduto a transennare il tratto di strada interessato dalla caduta delle grosse pietre. Non si esclude infatti la possibilità che il fenomeno si possa verificare anche successivamente.

I precedenti

Nell’area in questione già in passato infatti si era verificato un episodio di tale portata. Sarà ora necessario capire lo stato in cui versa il costone roccioso e solo successivamente stabilire il da farsi. Intanto numerose sono i disagi per gli automobilisti che non potranno usufruire dell’arteria fino a quando la stessa non sarà riaperta in totale sicurezza.