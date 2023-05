Sondaggio: per un italiano su due, la gelosia è uno stato d’animo. Tu che tipo sei?

Esistono diversi luoghi comuni sulla gelosia e il popolo italiano.

Quello classico vuole la gente del Sud più gelosa di quella del Nord. Sarà per la passionalità, per lo spirito caliente, per quello mediterraneo o per quella che comunemente viene chiamata “mentalità meridionale”, quasi sempre chi pensa al geloso, lo vede abitante del sud dello stivale.

E invece no. Vi stupirà sapere che secondo un’inchiesta condotta da Jean Vigo Italia Srl , che la gelosia è di casa al Nord. Le regioni del settentrione si riscoprono portatrici della “sindrome di Otello”.

Cosa ne pensano i nostri utenti?

Così, incuriositi, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale fosse il loro livello di gelosia. Il 14% non è per niente geloso, il 68% dice di essere geloso “il giusto”, mentre un buon 18% si auto-definisce un caso patologico.

Oggi, il fenomeno della gelosia è oggetto di studio da parte della scienza che ha rivelato importanti novità. Secondo recenti ricerche, infatti, le nostre emozioni, i nostri stati d’animo, dalla timidezza all’aggressività, pare abbiano un’origine biologica e dipendano dai nostri geni, gelosia inclusa.

Ma può esistere un lato buono della gelosia?

Scoprirlo non è semplice, c’è chi dice che aiuta nella crescita personale, in quella spirituale e a migliorare la relazione di coppia.

Ciò che è certo è che fa parte della nostra condizione umana…attenzione però a non farla diventare un’ossessione.

Questo e molto di più nell’appuntamento di lunedì con il podcast di “Pillole Social”.