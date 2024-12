Solidarietà: la Bcc Magna Grecia dona alla Caritas diocesana di Teggiano beni alimentari per famiglie in difficoltà

“Il cuore non ha confini grazie alla donazione della Bcc abbiamo acquistato generi alimentari per aiutare le famiglie indigenti”. Commenta così, la donazione della Bcc Magna Grecia agli indigenti assistiti dalla Diocesi di Teggiano Policastro, il direttore della Caritas Diocesana Teggiano-Policastro, don Martino De Pasquale.

Un grande gesto di solidarietà

Donazione che ha visto la Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia effettuare una donazione a favore della Caritas diocesana per l’acquisto dei beni alimentari elargiti nell’emporio della solidarietà e destinati a persone e famiglie indigenti assistite dai volontari. Un negozio solidale, l’emporio della solidarietà “Pane Quotidiano”, quello che ha sede nel comune di Sala Consilina e che è gestito da Caritas diocesana Teggiano-Policastro, divenuto punto di riferimento per le persone bisognose.

“Un gesto di solidarietà di cui il territorio e le famiglie hanno bisogno- spiega il direttore Caritas, don Martino De Pasquale. -Viviamo un momento storico particolare in cui è sempre più in aumento il numero dei poveri e la risposta della Chiesa cattolica per il tramite delle Caritas diocesana deve essere immediata. Tutto ciò è possibile anche attraverso la sinergia sul territorio tra gli operatori economici e la Caritas e al direttore e al consiglio di amministrazione della Bcc Magna Grecia autori della donazione al nostro emporio per l’acquisto di generi alimentari vogliamo esprimere gratitudine e riconoscenza per questo grande gesto di solidarietà che risponde ai bisogni di tante famiglie”.

Attenzione verso gli ultimi che non si ferma quella della Caritas Diocesana che prosegue nell’assistenza e nel sostegno alle famiglie indigenti.